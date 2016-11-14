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Чем удивит последний день января? Читайте гороскоп на сегодня!

Limon.ee
Limon.ee
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Узнай свой гороскоп на сегодня, 31 января 2017 года: реализуй давно желаемое, советует Tochka.

Овен

Тебе захочется сегодня сделать твое рабочее место, рабочее пространство более уютным и родным, что ли. Принеси свои любимые фото в рамочке и положи на стол или притащи из дому цветок в горшке. У тебя все получится, и работать ты станешь более продуктивно. Вечер "забронируй" для себя, проведи его так, как тебе хочется – гуляй, веселись, танцуй, встречайся с кем хочешь!

Телец

На работе все спокойно – не стоит "париться" – все идет своим чередом. Сегодня не забывай о своей физической форме – среди рабочего дня делай т.н. "производственную" гимнастику, больше ходи, постарайся не пользоваться лифтом на небольшие расстояния и т.д. Вечером устрой себе праздник – купи давно желанный торт, к примеру. Реализуй давно желаемое!

Близнецы

Сегодня важно ориентироваться на конкретный результат – берись за дела, которые быстро дают "всходы". Все финансовые вопросы – переводы, платежи, выплаты пособий, зарплат и т.д. лучше запланировать на первую половину рабочего дня. Вечером встреча с друзьями принесет немало приятных минут. При этом кто-то из них попросит твоей помощи. Окажи ему ее – не жадничай и не скупись – оно вернется тебе сторицею!

Рак

Забота о внешнем виде будет занимать тебя больше всего. Назначь на вторую половину дня встречу с визажистом, стилистом, косметологом и т.д. Слишком интенсивное и напряженное общение может к вечеру привести к усталости и небольшой буквальной головной боли. Закройся в ванной с ароматами, со свечами и расслабься. Буквально!

Лев

Твое упорство и настойчивость позволит тебе существенно продвинуться вперед. Оглядываясь назад, ты впоследствии оценишь этот день, как очень важный и, отчасти, переломный. Закончи вечер ужином в приятном и уютном ресторанчике с ближайшим другом или подругой. Получи удовольствие от всего – и обслуживания, и меню, и общения. По дороге домой будь внимательна и не потеряй ценные вещи – в такси, в подъезде и т.д.

Дева

Не давай себе сегодня больших нагрузок – все должно быть умеренно – и работа, и отдых. Не переедай, не устраивай лишних расходов и трат – что денег, что жизненной энергии и эмоций. Постарайся сегодня "прибраться" на рабочем месте. Добавь эстетизма на свой стол – купи какие-нибудь дизайнерские штучки, которые будут очень хорошо смотреться среди твоих бумаг. День благоприятен для покупок, подарков, сюрпризов.

Весы

Сегодня стоит позаботиться о своей личной жизни и внести в нее дополнительную гармонию и удовольствие. Эта погруженность в личные дела очень положительно отразиться на твоем настрое. Хоть он и не совсем рабочий, зато – приятный и потенциально счастливый. Во второй половине дня тебе нужно заняться домом, пополнять закрома – холодильник, погребок и т.д. – можно и нужно закупать продукты впрок.

Скорпион

День "предназначен" для спокойных и практичных занятий. Не стоит спешить, устраивать аврал и цейтнот – только нервы потреплешь себе и окружающим, а результата в таком состоянии не добьешься. После сложного и напряженного дня тебе полагается законный отдых – качественный и полноценный. Ограничь вечером свои контакты и связи теми людьми, которые не напрягают и создают комфорт и покой.

Стрелец

Сосредоточься на своих потребностях – рабочих, деловых. Например, ты захочешь банально передвинуть свой рабочий стол в другой угол кабинета, или решишь заказывать себе обед прямо на работу. В любом случае – улучши свое рабочее пространство. Вечер наполни неспешными спокойными занятиями, прогулками, массажем и т.д. Сделай свою личную жизнь намного приятней и комфортней. Прояви любовь и заботу к близким, купайся в их любви.

Козерог

Сегодня день укрепления деловых связей и партнерских отношений. Также строй планы, проговаривай и делись ими с коллегами и руководством. Эти планы и разрабатываемые стратегии должны быть нацелены на конкретный и практичный результат. В итоге сегодня выигрывают те, кто работает с материальными и ощутимыми объектами. Например, продавцы каких-то вещей. А не продавцы услуг.

Водолей

В этот день сдвинутся с места дела, касающиеся заграницы и дальних поездок. В любом случае постарайся заниматься приятными и интересными делами и проектами. Такие занятия придадут тебе спокойствия, уверенности, радости от свершения, в конце концов. Во второй половине дня тебе придется совместными усилиями решать какие-то дела супруга или любимого человека. Закончи день с интересной книгой в руках.

Рыбы

Есть возможность добиться от сотрудников и подчиненных конкретных результатов или, по крайней мере, – конкретных сроков по выполнению нужных задач. Всевозможное общение, поездки и переписка принесет ощутимую пользу – тебе и твоим коллегам. Вечером тебе рекомендуется побыть с близкими и отдохнуть в ненапряженной обстановке – гармонизируй пространство вокруг себя – "выровняй" мысли и эмоции.

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