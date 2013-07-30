Ирина Нельсон умудряется совмещать несколько занятий: она не только работает над сольным проектом, но и преподает йогу и трудится в составе музыкальной группы. Кажется, что ее жизнь всегда была абсолютно сбалансирована и гармонична. Однако в интервью Ирина призналась, что пережила непростое время.

"В 2007-м я почувствовала сильнейшее переутомление. Reflex был на абсолютном пике популярности. Работы было нереальное количество. Но я поняла, что надорвала себя конкретно, и говорю мужу: "Слава, нужно что-то придумать. Я выхожу из состава. Мне надо отдохнуть". Мое место в группе заняла певица Женя Малахова, а мы с мужем уехали в Дубай, где я почти два года лечила нервную систему в одной из специальных клиник в горах штата Фуджейра. Я об этом никогда не говорила, потому что не люблю рассказывать о слабостях". – цитирует Ирину Нельсон Woman hit.

Потом певица записала сольный альбом, который разительно отличался от музыки, которую делаетReflex. У Ирины был реальный шанс на успех в Америке, но Нельсон решила вернуться в Россию.

"Сначала вроде бы все шло более чем хорошо. Но в моей душе из-за обстоятельств, о которых я уже рассказывала, в это время наступил полный опустошающий меня кризис, и я захотела домой. Поняла, что больше не могу. Моему менталитету это чуждо. Это другая планета практически", – объяснила артистка.

По возвращении в Россию Нельсон поняла, что судьба группы предрешена. "Ни одна песня из нового альбома так и не попала в эфиры крупных радиостанций. И многих в шоу-бизнесе, конечно же, это устраивало – одним мощным конкурентом меньше. Но они не знали, что настоящие песни убить невозможно. Люди и сейчас наизусть поют их. И вот я снова солистка Reflex, а также и соло-певица Ирина Нельсон", – похвасталась артистка.

Работа кипит, и певице снова светит переутомление. "Совершенно точно, это состояние уже надвигается. Хроническая усталость дает о себе знать. Но теперь я начеку. Да и йога не даст мне "выпасть в осадок", – настроена на позитив Ирина Нельсон.