В семье Владимира Жириновского произошло несчастье

О причинах смерти брата Владимира Жириновского ничего неизвестно. В последнем слове на траурной церемонии политик сказал, что его брат был очень чистым, честным и справедливым человеком.

"Прости нас, Александр Андреевич, пусть земля тебе будет пухом" – сказал Жириновский на церемонии прощания. В руководстве партии, бессменным лидером которой является Владимир Вольфович, выразили соболезнования в связи со случившимся, передает "Парламентская газета".

Напомним, 2016 год для Жириновского также был омрачен тяжелого потерей. Тогда политик потерял племянника. "Уход Павла Андреевича из жизни – это невосполнимая потеря и тяжелое горе. В эти трудные дни мы всей душой и всем сердцем с вами", – говорилось в сообщении однопартийцев Жириновского.