Ничего себе! Пока эстонский продюсер жила год в Сибири, ее фирма недосчиталась 600 тысяч евро. И вот почему!

Единственный акционер фирмы Reede OÜ Туули Роосма (41) поняла, что с ее деньгами творится что-то неладное, около года назад. Через некоторое время обнаружилась пропажа 587 тысяч евро со счета фирмы. Туули решила изучить бухгалтерию своего предприятия детально. Тогда она обнаружила, что принадлежащая ей фирма выплатила Налогово-таможенному департаменту большую сумму подоходного налога, чем требовалось. Бухгалтер фирмы OÜ Reede Элле Эскуссон заверила, что из-за неполадок, связанных со сменой бухгалтерской программы, переплаченная сумма подоходного налога будет отмечена на сайте департамента в виде предоплаты. Но этого не случилось…

Как оказалось, у бухгалтера фирмы было слишком много прав, она занималась тем, чем Туули не хотела или не успевала. Во время поездки именитого продюсера с семьей на съемки документального фильма в Сибирь, Эскуссон и проводила финансовые махинации.

Туули Роосма пришлось обратиться в полицию. Итог: Эскуссон признана виновной и ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, из которых девять с половиной месяцев дама проведет за решеткой. Испытательный срок - 3 года. Кроме этого, горе-бухгалтер должна выплатить потерпевшей всю украденную сумму – 587 тысяч евро – за 10 лет.