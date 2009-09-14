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Ничего себе! Пока эстонский продюсер жила год в Сибири, ее фирма недосчиталась 600 тысяч евро. И вот почему!

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В декабре прошлого года к тюремному заключению была приговорена бухгалтер Элле Эскуссон, которая вынесла из фирмы известного телепродюсера Туули Роосма почти 600 тысяч евро. Как это случилось? Сообщает журнал Kroonika.

Единственный акционер фирмы Reede OÜ Туули Роосма (41) поняла, что с ее деньгами творится что-то неладное, около года назад. Через некоторое время обнаружилась пропажа 587 тысяч евро со счета фирмы. Туули решила изучить бухгалтерию своего предприятия детально. Тогда она обнаружила, что принадлежащая ей фирма выплатила Налогово-таможенному департаменту большую сумму подоходного налога, чем требовалось. Бухгалтер фирмы OÜ Reede Элле Эскуссон заверила, что из-за неполадок, связанных со сменой бухгалтерской программы, переплаченная сумма подоходного налога будет отмечена на сайте департамента в виде предоплаты. Но этого не случилось…

Как оказалось, у бухгалтера фирмы было слишком много прав, она занималась тем, чем Туули не хотела или не успевала. Во время поездки именитого продюсера с семьей на съемки документального фильма в Сибирь, Эскуссон и проводила финансовые махинации.

Туули Роосма пришлось обратиться в полицию. Итог: Эскуссон признана виновной и ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, из которых девять с половиной месяцев дама проведет за решеткой. Испытательный срок - 3 года. Кроме этого, горе-бухгалтер должна выплатить потерпевшей всю украденную сумму – 587 тысяч евро – за 10 лет.

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