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Мурашки по коже! Загадка этого маленького мальчика с затонувшего «Титаника» разгадана спустя 100 лет после трагедии!

Limon.ee
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История об этом маленьком мальчике сегодня взбудоражила читателей эстонского портала Elu24. Мы решили тоже вспомнить об этом ребенке, загадка которого была разгадана лишь спустя сто лет после гибели «Титаника»

Сидней Лесли Гудвин (9 сентября 1910 — 15 апреля 1912) — 19-месячный английский мальчик, погибший при крушении «Титаника». Его неопознанное тело было найдено среди тех, что не ушли под воду, и в течение многих десятилетий он считался неизвестным ребёнком и был идентифицирован лишь в 2007 году. Сидней Гудвин стал самой юной опознанной жертвой и, хотя были опознаны ещё два мальчика, более старшего возраста, именно он стал символом всех детей, что погибли на «Титанике», сообщает Ru.Wikipedia.org.

Сидней Гудвин был единственным членом своей семьи, тело которого было найдено и опознано. Его родители, братья и сёстры утонули.

/ Vida Press

Тело светловолосого малыша было четвёртым, которое судно «Маккей-Беннет», посланное специально для этих целей, подняло из воды 17 апреля 1912 года. Выдержка из отчёта:

№ 4, МУЖСКОЙ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ВОЗРАСТ — 2 ГОДА, СВЕТЛЫЕ ВОЛОСЫ.

ОДЕЖДА - Серое пальто с мехом на воротнике и манжетах; коричневое платье саржи; юбка; фланелька; розовая шерстяная фуфайка; коричневые ботинки и чулки.

Нет никаких бирок.

Вероятно третий класс.

Моряки «Маккей-Беннетта» настолько были опечалены этой «находкой», что сами оплатили ребёнку надгробие на кладбище Фейрвей в Галифаксе, где он был похоронен 4 мая 1912. Вместе с ним в гроб моряки судна положили кулон с гравировкой «Наш Малыш». Вплоть до 2002 года он так и значился, как «Неизвестный Ребёнок», и предположительно считался двухлетним шведом Ёстой Леонардом Польссоном, однако анализ ДНК, извлечённой из трёх зубов ребёнка, отклонил эту версию и ошибочно связал его с другим двухлеткой — ирландским мальчиком Юджином Райсом.

/ Vida Press

Идентификация и переидентификация

Американская служба PBS в рубрике «Секреты мёртвых», основываясь на стоматологических данных, идентифицировала ребёнка по зубам, как 13-месячного финна Эйно Вильями Панулу. Однако канадские исследователи из университета «Лэйкхид» в Тандер-Бей установили, что ДНК останков зубов не совпадает с ДНК семьи Панула.

Наконец 30 июля 2007 года было объявлено о переидентификации, согласно которой ДНК останков ребёнка, предположительно, совпало с ДНК некоего родственника Сиднея по материнской линии.

Родственники полицейского офицера Галифакса Кларенса Нортовера, который занимался уничтожением личных вещей погибших с «Титаника» и охранял их тела перед захоронением, пожертвовали ботинки Сиднея, что были на нём, Морскому Музею Атлантики в Галифаксе.

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