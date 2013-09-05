Ребенок пинал девушку ногой в автобусе. То, что сделал проходящий мимо парень, стало маме наукой

«Ехала как-то я из университета в маршрутке. Сзади сидела мама с ребенком лет 10, который постоянно пинал меня грязными ботинками по моим белым брюкам — и делал это явно специально — понравилось, наверное, пишет Lamp.im.

Я повернулась к его маме и вежливо попросила унять мальчика. На что она мне сказала, что они, мол, воспитывают ребенка по системе какого-то «Эйху..зера» — в общем, это когда ему все разрешают. Короче, по сути послала меня.

Не успела я придумать достойный ответ, как сзади подошел парень немного старше меня. Он вынул изо рта жвачку и налепил ее прямо на лоб мамаше со словами: «Меня тоже по этой системе воспитывали», - подмигнул мне и вышел на следующей остановке.