Эксклюзив на Limon.ee: читайте невероятно точный гороскоп на февраль для всех от знаменитого таролога!

Для знака Овен выпала карта «Разгоревшаяся страсть». Эта первая из карт духовного аспекта означает, что настало время позволить воспарить вашей душе! Новые начинания, идеи, открытия и волнующие приключения ожидают вас в личной и деловой жизни. Творческие усилия, энтузиазм, позитивная энергия и возрожденная духовная сила находятся на самом высоком уровне. Могущественная сила духа течет сквозь вас, и вместе с этим приходит новое понимание цели. Будьте всем, чем можете, идите внутрь себя и подключитесь к этой силе. Воспользуйтесь ею для продвижения вперед и воздвинте прочный фундамент для вашего будущего, пишет Ольга на сайте DaliaOlga.com.

Другие люди могут почувствовать ваше волнующее возбуждение и радость. И искры жизни, испускаемые вами, могут стать для них благотворными. Они зададутся вопросом «в чем ваш секрет?» и, возможно даже, ваша энергия будет способствовать зажиганию их собственного духовного пути. Прислушайтесь к своей интуиции, и помните, это ваше время расправить крылья и полететь!

По карте «Финансовые и Материальные Перемены» Тельцов ожидают перемены, испытания и потери – обычно связанные с материальными или финансовыми интересами. Возможно, вы теряете что-то из своего окружения, но вам необходимо понять и осознать, что вы не только физическое существо, но и являетесь также потрясающей духовной сущностью со множеством ресурсов. Воспользуйтесь вашей мощной внутренней силой, чтобы пройти этот тяжелый период.

Все перемены имеют какие-то причины. Это время не предназначается для наказания. Знайте, ваше состояние скоро изменится к лучшему. Сейчас нужно задаться вопросом: чему это меня научило и как я могу избежать этого в будущем? Помните, во всем заложены уроки, необходимые для понимания. И только вы сами можете решить, как долго у вас займет выучить их.

Для Близнецов выпала карта «Препятствия и Испытания». Эта карта представляет собой преграды, борьбу за власть и испытания, с которыми вам придется столкнуться и преодолеть. Этот период может быть трудным, но НЕ невозможным для прохождения, если вы откроете свой разум и увидите большую картину, осознав, что пошло неправильно. Не позволяйте себе вовлечься в это, просто остановитесь и сделайте шаг назад, для ясности – понаблюдайте, где необходимы корректировки и какие решения нужно изменить, чтобы позволить вам продвинуться вперед в верном направлении.

Жизнь и впрямь дана для обучения, прекратите играть в жертву. Воспользуйтесь знанием, полученным из этого опыта, для применения в подобной ситуации в будущем. Эта карта часто выпадает, когда вас окружает конкурирующая среда, в личной или в деловой жизни. Это прекрасное время креативно поразмышлять и спросить себя: как я могу засиять над всем остальным?

Люди, рожденные под знаком Рака, в феврале могут особенно рассчитывать на помощь своей интуиции и экстрасенсорного восприятия. На это указывает карта «Тень».

Эта карта представляет собой эмоции, чувствительность и напоминание, что ничто в жизни не останавливается – мир находится в постоянном потоке и можно быть уверенным только в одном: ВСЕ МЕНЯЕТСЯ. Карта призывается вас к действию. Это время СЕЙЧАС, когда вы можете встретиться со своими худшими страхами и всмотреться в глубинные тени вашей души. Нужно научиться становиться лицом к лицу с тем, чего вы избегали и смело пройти через это. Всегда знайте, что жизнь восстанавливает себя естественным путем. И вам это тоже доступно.

Карта Тени обещает, что есть свет в конце туннеля. Признайте, что, перестав отрицать свое прошлое и позволив пролиться слезам, вы найдете бриллианты в сокровищнице своей души. Это процесс очищения, чтобы смыть и очистить все, что когда-либо отрицалось, избегалось или отодвигалось в сторону.

Карта показывает, что настало время, когда ваша интуитивная чувствительность стала достаточно интенсивной. Учитесь открываться ей или, если необходимо… выключать ее. Ваше тело – одна большая интуитивная антенна. Поэтому помните, что вы контролируете насколько сильным или слабым этот поток будет для вас. Мать Земля может помочь вам в этот период изменений, чувствительности и исцеления.

Для Львов выпала карта «Начало Процветания». Она говорит о том, что в феврале от вас потребуется сила, решительность и вера в себя! Вы сами хозяева своей жизни. И вы способны управлять событиями и повернуть их в свою пользу, когда потребуется. Вы можете смело продвигаться по карьерной лестнице. Ваши проекты ждет успех! Не теряйте мотивацию и устремление.

Эта карта говорит о начинаниях, процветании, изобилии и новом бизнесе, которые скоро могут свалиться вам в руки. Они могут являться результатом вашей усердной работы, прошлых стараний и инвестиций или просто возникнуть неожиданно. Они могут даже стать чьим-то подарком. С помощью тщательного и старательного планирования, недавние усилия и идеи о получении прибыли обещают большие возможности и денежные доходы.

Пришло время сосредоточиться на самом выгодном результате. Ожидайте самого лучшего и представьте, как проект или новая работа становятся успешными. Почувствуйте это, и, самое главное, поверьте в это! Когда вы концентрируетесь на изобилии и позитивных аспектах материального мира – и выражаете признательность – процветание, во всех его формах, будет стекаться к вам еще более свободно.

Для знака Дева февраль может быть немного скучным. На это указывает карта колоды экстрасенсорного Таро «Неудовлетворенность и Скука». Карта означает время, когда вы можете испытывать застой, неудовлетворенность и скуку. Ощущения беспокойства и нетерпеливости окружают вас. Взаимоотношения, проект или ситуация не продвигаются достаточно быстро и могут истощать вас эмоционально и энергетически.

Вы страстно желаете перемен – и хотя одна дверь может закрыться, не сосредотачивайте на ней всю вашу энергию, скоро постучится удобный случай. Может быстро открыться окно или другая дверь, и если ваше внимание или осознанность не сосредоточенны, вы легко можете пропустить этот момент. Следите за любыми синхронистическими явлениями, которые знакомят вас с книгами, ораторами, семинарами и новыми людьми. Каждый из них может содержать послание для вас. Верьте в божественные сроки и знайте, что все перемены имеют свои причины. Карта служит напоминанием, что это прекрасное время для переоценки и поисков новых озарений внутри вашего сердца и души.

На февраль Весам выпала карта «Триумф». Сила вашей души постоянно подгоняет и подталкивает вас вперед. Устанавливаете ли вы новые цели, развиваете ли новые идеи, планируете ли путешествие – важно, чтобы все было тщательно продумано. Когда вы подключаетесь к внутреннему руководству и уравновешиваете его с самоконтролем, упорной работой и настойчивостью, это способно привести вас к триумфальному результату. Для вас настало время стать целеустремленным и сфокусированным на конечной цели. Визуализируйте успешный результат, будто он уже произошел сейчас. Когда вы достигните того, что намеревались сделать, ваша способность справиться с другими жизненными задачами значительно увеличится.

Когда вы стараетесь двигаться вперед без равновесия, направления или руководства, то очень легко соскользнуть с намеченного пути и отвлечься от желаемой цели. Сейчас не время отпустить или позволить реке жизни вовлечь вас в свой поток, поскольку вы можете легко потерять контроль. Возьмитесь за весла, держите их крепко и осторожно направьтесь в сторону вашей высшей цели или предназначения.

Карта "Триумф" напоминает, что вам не нужно быть одиноким во всех жизненных взлетах и падениях и с встречающимися на вашем пути задачами. Пришло время подключиться к веским знаниям других, а также использовать свои внутренние ресурсы.

Скорпионам карта экстрасенсорного Таро «Стойте на своем» советует научиться отстаивать свою точку зрения. Эта карта выпадает, когда вас экзаменуют или испытывают. Возможно, вас окружают ярые соперники и потенциальные конкуренты в личной или деловой жизни. Но знайте, что вы обладаете силой и внутренней отвагой, чтобы не сдавать позиций. Однако совсем не важно, насколько трудным или пугающим это может казаться. Не сдавайтесь и не отдавайте контроль, находящийся в ваших руках. Будьте мужественными и оставайтесь верны вашим основным жизненным ценностям и системе убеждений. Они – ваши лучшие союзники и помогают вам продвигаться вперед.

Важно оставаться уверенными и сконцентрированными, поскольку, возможно, вам придется остаться одному и до конца защищать ваши взгляды. Следите за вашим здоровьем и будьте сильными, чтобы у вас хватало энергии вынести все, ибо вас ожидает затяжная, тяжелая, добытая ценой больших усилий, но все же победа.

Стрельцам карта «Новые Начинания» говорит о том, что каждое путешествие начинается с крайне важного первого шага. Когда эта карта появляется в вашем раскладе, это означает, что настало время сделать смелый и решительный шаг – но будьте готовы. Карта означает, что большое новое приключение ожидает вас. Обычно она выпадает, когда внутри вас происходят значительные внутренние изменения. Выпадение этой карты является знаком, что этот важный выбор сейчас необходим. И вы должны принять этот выбор. Осторожно обдумайте ваше решение, вкладывая в него и мудрость, и размышления, и заботу.

Жизнь постоянно пытается подтолкнуть и продвинуть нас вперед. Временами, нас может отпугнуть, когда мы сталкиваемся с новым приключением или направлением. Поэтому, чтобы сделать этот первый смелый и решительный шаг и ступить в неизвестность, нужно призвать внутреннюю веру и мужество. В этот период не тревожьтесь, когда вы ощущаете себя потерянным или даже сбитым с толку. Большинство людей боится изменений и избегает рискованных действий, оставаясь там, где они есть. Знайте, что с помощью внутреннего направления, мудрости и веры в себя – равно как и получения доступа к этим инструментам – вас вынесет на позитивный путь, меняющий вашу жизнь.

Не приспосабливайтесь к тому, что общество или другие люди ожидают от вас в это время. Это ваше собственное приключение. В этот период будьте, как невинный ребенок, с широко распахнутыми глазами, и дайте себе разрешение жить, играть, любить и, самое главное, смеяться.

Козерогам выпала карта «Партнерство и Союз». Эта карта показывает, что вы начинаете видеть, как прорастают и расцветают плоды вашего труда. В феврале некоторые неожиданные события и «случайности» могут привести к благоприятному стечению обстоятельств для формирования связей и неожиданных союзов, которые могут создать нечто новое. Это может помочь вам в сборе ресурсов для будущих проектов.

Во всех отношениях всегда помните, что должен быть равноправный обмен энергиями. Если вы даете слишком много, а ваш партнер слишком мало, это оставит вас с чувством энергетического истощения и приведет к потенциальной дисгармонии в союзе. Чтобы союз работал и гармонировал, внутри его должно быть общее равновесие для оптимальных результатов. Карта напоминает, что успех приходит в разных формах, даже из самых неправдоподобных источников. Будьте непредвзяты, слушая других.

Для Водолеев — карта «Эмоциональная Потеря». Эта карта выпадает, когда вы переживаете опыт или сильно печалитесь из-за потери кого-то или чего-то, к чему вы сильно привязаны эмоционально. Признайте эти чувства. Только исцелив и полюбив себя, отпустив прошлое, вы сможете продолжить ваш путь.

Страдания, ассоциирующиеся с этой потерей, могут наполнить мудростью и знанием вашу душу. Ваши уникальные дары, таланты и способности (как и ваша радость и печаль) не только делают вас тем, кто вы есть, но и - что еще лучше - тем, кем вы станете. Болезненный жизненный опыт несет в себе такую же ценность, что и радостный. Сосредоточьте всю вашу позитивную энергию на хорошем, на том, чему вы благодарны в жизни. Постарайтесь не фокусироваться на потере, поскольку новые начинания и счастье ожидают вас за углом.

Для Рыб карта «Отдых и Восстановление» подразумевает уместность периода отдыха, медитации, восстановления и выздоровления. Обычно она выпадает, когда вы сталкиваетесь или справляетесь с особенно эмоциональным или требующим больших умственных усилий опытом. Цифра четыре в нумерологии означает «фундамент». Так что – это время, чтобы исцелиться, побыть со своей душой наедине и продолжить неуклонное продвижение вперед. Давно наступил момент дать необходимое время только для ваших размышлений.

Передохните и уделите время себе. Это даст вам возможность взглянуть на проблему или ситуацию вместо того, чтобы находиться в ней. Это шанс отойти в сторону, ясным и обновленным взглядом окинуть свою жизнь и увидеть, где нужны изменения, чтобы создать более здоровый и сильный фундамент, позволив вам сделать следующий шаг.