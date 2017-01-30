Уговоры впустую! Чего никогда не сделают разные знаки Зодиака

Каждый из нас когда-либо в жизни сталкивался с ситуацией, когда нужно пойти на компромисс. Но есть вещи, которые мы не готовы сделать никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах. Этот гороскоп поможет вам узнать, на что никогда не пойдут разные знаки Зодиака, пишет Cluber.

Овен

Представители этого огненного знака – прирожденные лидеры. Они делают то, что хотят, и сами контролируют ситуацию. Овны никогда не будут спрашивать у вас разрешения сделать что-то.

Телец

Принципиальные и ответственные Тельцы, в свою очередь, не будут мириться с теми, кто сначала делает, а потом спрашивает разрешения. Кроме того, они никогда не сделают чего-либо в ущерб своим интересам, даже если от этого зависит комфорт окружающих.

Близнецы

Близнецы уверены, что на работе их окружают «одни идиоты», которые предъявляют им невыполнимые и несносные требования. Поэтому представители этого знака никогда не будут работать, если этого можно избежать.

Рак

Раки очень преданы своим родным и близким. Поэтому последняя вещь, которую можно ожидать от этих людей, – это нож в спину.

Лев

Несмотря на то, что Львы очень вспыльчивы и могут устроить скандал по любому поводу, они быстро успокаиваются и никогда не будут держать на вас тайную обиду.

Дева

Девы настолько уверены в своей правоте и непогрешимости, что никогда не признают свою ошибку, даже если она очевидна. Кроме того, представители этого знака любят, когда их окружают вниманием и заботой, но сами очень редко способны на ответный жест.

Весы

Представители этого знака никогда не будут терпеть рядом с собой ядовитых людей. Они не любят скандалов и прямых конфликтов, но им хорошо удается просто избегать неприятных компаний.

Скорпион

Скорпионы не умеют прощать. Они очень злопамятны и язвительны, и если вам «посчастливилось» стать врагом Скорпиона – вам стоит действительно бояться его мести.

Стрельцы

Импульсивные Стрельцы часто делают что-то и только потом задумываются о последствиях. Очень часто они не умеют удержать язык за зубами, и от их «шуток» окружающие нередко плачут.

Козерог

Консервативные Козероги никогда не согласятся на нововведение до тех пор, пока оно не станет приказом начальства. Ведь если речь идет о работе – Козерог самый ответственный и трудолюбивый знак.

Водолей

Максималисты Водолеи порой бывают настолько категоричны, что даже не дадут шанса на оправдание тому, кто упал в их глазах. Кроме того, представители этого знака никогда не впустят кого-то в самую глубину своей души и не откроют всех секретов.

Рыбы

Рыбы не любят плыть против течения. Их негативной чертой является конформизм, поэтому они предпочтут оставить все как есть и не будут пытаться наладить или улучшить свою жизнь до тех пор, пока им не станет совершенно очевидно, что дальше так продолжаться просто не может.

Конечно, все мы очень разные, и не бывает двух людей с идентичным характером, но все же звезды не лгут, и некоторые закономерности в поведении знаков Зодиака очевидны.