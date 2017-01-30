Сочувствуем! Популярная эстонская ведущая лишилась работы на радио

Популярная танцевальная радиостанция Power Hit Radio с февраля меняет сетку вещания, в обновленном эфире больше не будет места для эстонской радиоведущей Керту Юккум (32). Эта сногсшибательная красотка уже второй раз остается без радио: в первый раз Керту лишилась работы на Sky Plus несколько лет назад.