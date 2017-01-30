Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Сочувствуем! Популярная эстонская ведущая лишилась работы на радио

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Популярная танцевальная радиостанция Power Hit Radio с февраля меняет сетку вещания, в обновленном эфире больше не будет места для эстонской радиоведущей Керту Юккум (32). Эта сногсшибательная красотка уже второй раз остается без радио: в первый раз Керту лишилась работы на Sky Plus несколько лет назад.

«Бизнес есть бизнес, изменения программы передач периодически происходят», - говорит уже почти экс-сотрудница Power Hit Radio без особого сожаления, пишет журнал Kroonika.

Керту Юккум / Tallinna TV

«Мой последний рабочий день 31 января. Работа на радио – лучшая в мире. Я бесконечно благодарна за то, что у меня была возможность 11 лет подряд работать на радио», - сказал Керту Юккум.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАведущаяжизнькертукерту юккумрадио
галерея
Эксклюзив на Limon.ee
СМОТРИ!
СМОТРИ!
Смотри!
Смотри!
смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
Смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:23
Ребенок пинал девушку ногой в автобусе. То, что сделал проходящий мимо парень, стало маме наукой
16:59
Галерея: смотрите, как эффектно в Таллинне Китайский новый год встречали
16:27
Эксклюзив на Limon.ee: читайте невероятно точный гороскоп на февраль для всех от знаменитого таролога!
16:12
Уговоры впустую! Чего никогда не сделают разные знаки Зодиака
15:59
В Сети появилась петиция с требованием присвоить Ольге Бузовой звание народной артистки России
15:56
Сочувствуем! Популярная эстонская ведущая лишилась работы на радио
15:36
Видео: смогут ли лучшие экстрасенсы во главе с Мэрилин Керро выявить из шести мужчин гомосексуалиста?
14:54
Эстонские красотки не могут усидеть на месте, когда видят его! Кристьян Касеару сделал заднее сальто в бассейн (видео)
14:41
Сайт знакомств выяснил, где живут самые привлекательные мужчины
14:32
Фотоновость: Таави Рыйвас вернется в родные пенаты! Мы в шоке от того, как выглядит дом детства экс-премьера (2)
14:13
Стало известно, кто выступит на самом жарком фестивале этого лета Weekend!
13:56
Лучше бы я этого не видел: 66-летняя Надежда Бабкина предстала без макияжа и в домашей одежде
13:36
Жительница Москвы пожаловалась на маниакальный ажиотаж из-за сходства с Бузовой
13:22
«Учитесь, сосунки»: выпивший две бутылки водки Горбачев восхитил соцсети (фото)
13:14
Ведьма Мэрилин Керро: Сависаар вернется в политику и еще покажет себя, а Яна Тоом мэром Таллинна не станет
12:57
Мужчины рассказали, как скоро девушке стоит заняться сексом после знакомства
12:50
14 сообщений, которые стоит отослать тому, с кем не хотите встречаться (1)
12:31
Сын Высоцкого рассказал, почему не может простить Марину Влади
12:28
Видео: пение Ольги Бузовой без фонограммы вызвало шок и ужас (1)
12:16
Дима Билан показал интерьер своего роскошного дома, похожего на холостяцкую берлогу
Все новости
KrasotkaЦеликом
Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка

Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка (1)

"Мисс Вселенная 2016": интересные факты из биографии Ирис Миттенер

Сайт знакомств выяснил, где живут самые привлекательные мужчины

Сайт знакомств выяснил, где живут самые привлекательные мужчины

17:29
Принцы XXI века: богатые и красивые
17:12
Новорожденный помог папе сделать предложение руки и сердца новоиспеченной маме
16:55
Удивительное рождение: при кесаревом сечении малыш сам начал выбираться из живота (1)
16:35
Незамужняя женщина в мировой истории: какие странности связаны с образом девушки, у которой нет мужа
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(11)
Фотоновость: Таави Рыйвас вернется в родные пенаты! Мы в шоке от того, как выглядит дом детства экс-премьера(2)
Сочувствуем! Популярная эстонская ведущая лишилась работы на радио
Стало известно, кто выступит на самом жарком фестивале этого лета Weekend!
Галерея: смотрите, как эффектно в Таллинне Китайский новый год встречали
Топ комментариев
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(11)
Фото: лидер украинского коллектива «Свята Ватра» стал гражданином Эстонии и просит, чтобы друзья его поздравили(7)
Этот тест знает вашу настоящую сексуальную ориентацию. Точность - 100 процентов!(6)
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной(5)
Участник «Евровидения» от России Александр Панайотов: в Киеве могут и убить! (4)
CмотриЦеликом
Галерея: смотрите, как эффектно в Таллинне Китайский новый год встречали

Галерея: смотрите, как эффектно в Таллинне Китайский новый год встречали

Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Фото: солист группы «Руки вверх» выступил в образе балерины

Фото: солист группы «Руки вверх» выступил в образе балерины

28. янв
Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаалла пугачеваартистбузовавидеогороскопдомдочьжизньзвездыздоровьеинтересноинтиммузыкаольгаольга бузовапевицапугачевароссиясекссмертьсмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees