Сочувствуем! Популярная эстонская ведущая лишилась работы на радио

30. Январь 2017 15:56
Популярная танцевальная радиостанция Power Hit Radio с февраля меняет сетку вещания, в обновленном эфире больше не будет места для эстонской радиоведущей Керту Юккум (32). Эта сногсшибательная красотка уже второй раз остается без радио: в первый раз Керту лишилась работы на Sky Plus несколько лет назад.
«Бизнес есть бизнес, изменения программы передач периодически происходят», - говорит уже почти экс-сотрудница Power Hit Radio без особого сожаления, пишет журнал Kroonika.
Керту Юккум / Tallinna TV
«Мой последний рабочий день 31 января. Работа на радио – лучшая в мире. Я бесконечно благодарна за то, что у меня была возможность 11 лет подряд работать на радио», - сказал Керту Юккум.
ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ POSTIMEES
и будьте в курсе интересных новостей!