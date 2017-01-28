Эстонские красотки не могут усидеть на месте, когда видят его! Кристьян Касеару сделал заднее сальто в бассейн (видео)

Конечно же, Касеару заслужил приятный отпуск. Но для того, чтобы все антифанаты сгорели от зависти, певец решил опубликовать умопомрачительные видео.
Смотрите видео и завидуйте молча!
Почти что все эстонские музыканты и телезвезды покинули нашу страну с ее паршивой погодой, уехав загорать под пальмы. Красавец Кристьян Касеару, прославившийся выступлением на «Новой Волне» в дуэте с Нюшей.
Конечно же, Касеару заслужил приятный отпуск. Но для того, чтобы все антифанаты сгорели от зависти, певец решил опубликовать умопомрачительные видео.
Смотрите видео и завидуйте молча!
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