Фотоновость: Таави Рыйвас вернется в родные пенаты! Мы в шоке от того, как выглядит дом детства экс-премьера

Здание находится в Нымме, на улице Мянгу, по соседству с домом семьи Овийр. Дом построил прадедушка Таави Рыйваса. По поводу находящегося в общественной собственности строения и его ипотеки до начала прошлого года шел судебный процесс, который завершился победой семьи Рыйваса.

Сейчас дом записан на имя отца Таави Рыйваса. Судебные тяжбы, с которыми был связан экс-премьер Эстонии и его ближайшие родственники, длились с 2005 года. В данном случае тяжело поверить в то, что обычный человек добился бы аналогичного решения.

Портал Nelli Teataja считает, что высокая должность дает бонусы, судебные решения принимаются в пользу высоких чиновников и долги чудесным образом исчезают.

Фото можно посмотреть на сайте Nelli.ee.