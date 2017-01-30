Стало известно, кто выступит на самом жарком фестивале этого лета Weekend!

Сегодня стало известно, что гостем фестиваля Weekend в Пярну станет популярный музыкант Armin Van Buuren. Это нидерландский музыкальный продюсер и диджей, обладатель многих наград, включая первое место в списке «Топ-100 диджеев по версии фанатов» журнала DJ Magazine. Также гостями долгожданного Weekend станет диджей из Швеции Alesso.

Еще на популярном музыкальном фестивале, который в этом году будет проходить в Эстонии уже третий год, выступит молодая звезда французской поп сцены диджей и продюсер Kungs, электронное трио из США Cheat Codes, голландский гигант хардстайла Brennan Heart, британская легенда Sub Focus, Don Diablo из Нидерландов, и уже известные гостям фестиваля Tungevaag & Raaban и Macky Gee.

Weekend Festival Baltic в этом году вводит целый ряд нововведений. Самое большое изменение касается территории фестиваля, которая передвинется к причалу. На пярнуском пляже будут установлены три сцены, на которых в течение трех дней вступит около 60 исполнителей. Следующие артисты будут опубликованы 13 февраля. Следите за нашими новостями!