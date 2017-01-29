Жительница Москвы пожаловалась на маниакальный ажиотаж из-за сходства с Бузовой

«Принципиально уже давно не реагирую на ваши комментарии, про схожесть с Ольгой Бузовой (…) Но в последние дни это уже начало переходить в какую-то маниакальную форму», – отметила девушка в своем «Инстаграме», пишут Argumentiru.com.

Как следует из ее слов, в школе она мечтала оказаться на страницах журнала Cosmopolitan, но не ожидала, что ее желание воплотится таким неожиданным образом.