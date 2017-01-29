Жительница Москвы пожаловалась на маниакальный ажиотаж из-за сходства с Бузовой

«Принципиально уже давно не реагирую на ваши комментарии, про схожесть с Ольгой Бузовой (…) Но в последние дни это уже начало переходить в какую-то маниакальную форму», – отметила девушка в своем «Инстаграме», пишут Argumentiru.com.
Как следует из ее слов, в школе она мечтала оказаться на страницах журнала Cosmopolitan, но не ожидала, что ее желание воплотится таким неожиданным образом.
Мы явно бросаем вызов серой Москве ☺ У нас тут радость радостная через две недели к нам приедет бабушка кто растит детишек без помощи, тот поймёт сразу миллион планов. Сходить в ресторан, в кино в салон устроить фотосессию новой коллекции на одну ночь отдать Алису бабушке поспать и напиться шампусика и этот список можно продолжать бесконечно на деле, конечно, вряд ли все будет настолько феерично А вообще, у меня у мамы 50летие 8ого марта☺ так что будем готовить праздник для неё ☺ тортик и все дела ☺ ну и Лись в качестве лучшего подарка