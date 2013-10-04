«Учитесь, сосунки»: выпивший две бутылки водки Горбачев восхитил соцсети (фото)

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов разместил в своем микроблоге снимок из ресторана, где он сидит за столом вместе с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. При этом журналист подчеркнул, что 85-летний экс-лидер страны выпил две бутылки водки.
«Учитесь, сосунки», - написал Венедиктов.
Опубликованная запись вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей, многие из которых стали иронизировать, вспоминая антиалкогольную кампанию, проводимую в Советском Союзе при правлении Горбачева.
2 бутылки Белуги. Учитесь, сосунки pic.twitter.com/8YQ3E0w1CP— Алексей Венедиктов (@aavst) January 29, 2017