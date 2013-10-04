Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

«Учитесь, сосунки»: выпивший две бутылки водки Горбачев восхитил соцсети (фото)

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

О стойкости первого президента СССР рассказал главред популярной российской радиостанции «Эхо Москвы».

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов разместил в своем микроблоге снимок из ресторана, где он сидит за столом вместе с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. При этом журналист подчеркнул, что 85-летний экс-лидер страны выпил две бутылки водки.

«Учитесь, сосунки», - написал Венедиктов.

Опубликованная запись вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей, многие из которых стали иронизировать, вспоминая антиалкогольную кампанию, проводимую в Советском Союзе при правлении Горбачева.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАводкамихаил горбачевучеба
Не пропусти!
СМОТРИ!
СМОТРИ!
Смотри!
Смотри!
смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
Смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:54
Эстонские красотки не могут усидеть на месте, когда видят его! Кристьян Касеару сделал заднее сальто в бассейн (видео)
14:41
Сайт знакомств выяснил, где живут самые привлекательные мужчины
14:32
Фотоновость: Таави Рыйвас вернется в родные пенаты! Мы в шоке от того, как выглядит дом детства экс-премьера
14:13
Стало известно, кто выступит на самом жарком фестивале этого лета Weekend!
13:56
Лучше бы я этого не видел: 66-летняя Надежда Бабкина предстала без макияжа и в домашей одежде
13:36
Жительница Москвы пожаловалась на маниакальный ажиотаж из-за сходства с Бузовой
13:22
«Учитесь, сосунки»: выпивший две бутылки водки Горбачев восхитил соцсети (фото)
13:14
Ведьма Мэрилин Керро: Сависаар вернется в политику и еще покажет себя, а Яна Тоом мэром Таллинна не станет
12:57
Мужчины рассказали, как скоро девушке стоит заняться сексом после знакомства
12:50
14 сообщений, которые стоит отослать тому, с кем не хотите встречаться (1)
12:31
Сын Высоцкого рассказал, почему не может простить Марину Влади
12:28
Видео: пение Ольги Бузовой без фонограммы вызвало шок и ужас (1)
12:16
Дима Билан показал интерьер своего роскошного дома, похожего на холостяцкую берлогу
12:10
Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)
11:19
Фото: солист группы «Руки вверх» выступил в образе балерины
10:46
Только позавидовать! 51-летняя Элизабет Херли демонстрирует невероятную фигуру в бикини
10:33
Антонио Бандерас госпитализирован из-за сильной боли в груди
10:13
По приезде в Таллинн Елену Ваенгу посетили мысли о сексе
09:51
Дочь Майкла Джексона призналась СМИ, что ее отца убили
09:39
Актриса Оксана Акиньшина стала матерью в третий раз (фото)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка

Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка

Смотрите: полную девушку раскритиковали за фото в Сети

Смотрите: полную девушку раскритиковали за фото в Сети

Отправьте своего ребенка в Рим: стартовал кастинг моделей для участия в показах мод

Отправьте своего ребенка в Рим: стартовал кастинг моделей для участия в показах мод

15:10
Не занимайтесь сексом во время менструации, пока не прочтете это!
14:41
Сайт знакомств выяснил, где живут самые привлекательные мужчины
14:24
"Мисс Вселенная 2016": интересные факты из биографии Ирис Миттенер
14:08
Видео: пять неожиданных способов использовать клей
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(12)
Фотоновость: Таави Рыйвас вернется в родные пенаты! Мы в шоке от того, как выглядит дом детства экс-премьера
«Учитесь, сосунки»: выпивший две бутылки водки Горбачев восхитил соцсети (фото)
Ведьма Мэрилин Керро: Сависаар вернется в политику и еще покажет себя, а Яна Тоом мэром Таллинна не станет
Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)
Топ комментариев
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(12)
Фото: лидер украинского коллектива «Свята Ватра» стал гражданином Эстонии и просит, чтобы друзья его поздравили(7)
Этот тест знает вашу настоящую сексуальную ориентацию. Точность - 100 процентов!(6)
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной(5)
Участник «Евровидения» от России Александр Панайотов: в Киеве могут и убить! (4)
CмотриЦеликом
Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Фото: солист группы «Руки вверх» выступил в образе балерины

Фото: солист группы «Руки вверх» выступил в образе балерины

Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами

Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами

27. янв
Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаалла пугачевабузовавидеогороскопдомдочьжизньзвездыздоровьеинтересноинтиммузыкаольгаольга бузовапевицапугачевароссиясекссмертьсмотрисшаталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees