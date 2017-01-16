Ведьма Мэрилин Керро: Сависаар вернется в политику и еще покажет себя, а Яна Тоом мэром Таллинна не станет

Мэрилин Керро проводит приёмы, и очень часто люди — и мужчины, и женщины — просят приворожить любимого. "Я говорю, что человек тогда умрёт через три года. Вы готовы? Девяносто процентов говорит, что да. И где любовь?", - рассказывает Мэрилин, пишет Etvpluss.err.ee.

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