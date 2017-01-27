Видео: пение Ольги Бузовой без фонограммы вызвало шок и ужас

Но недавно в Сеть попал отрывок ее выступления, который не только шокировал, но и ужаснул. У Бузовой абсолютно отсутствует слух и голос, и пением то, что она делает на сцене, можно назвать с большим трудом. Но сама она, видимо, искренне верит в то, что обладает талантом и продолжает увеличивать ценник на свои выступления. Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.