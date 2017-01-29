По приезде в Таллинн Елену Ваенгу посетили мысли о сексе

Напомним, что запланированное в начале января выступление было перенесено в связи с болезнью певицы на конец месяца. И вот Ваенга здорова и на радость поклонникам уже добралась до Таллинна.

Вот только по приезде в эстонскую столицу Елену посетили странные мысли. «На вопрос, когда у вас в последний раз был секс, нужно отвечать: последнего раза еще не было!» – вот таким изречением поделилась сегодня утром певица в своем Instagram. Пост был опубликован этой ночью, а функция геолокации обозначила, что Елена сделала публикацию из Таллинна, на что эстонские поклонники начали приветствовать Елену и желать ей удачного выступления. Кто-то отметил, что Ваенга привезла в Таллинн пушистый снежок.