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По приезде в Таллинн Елену Ваенгу посетили мысли о сексе

Limon.ee
Limon.ee
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Уже сегодня вечером в Таллинне состоится долгожданный концерт российской певицы Елены Ваенги.

Напомним, что запланированное в начале января выступление было перенесено в связи с болезнью певицы на конец месяца. И вот Ваенга здорова и на радость поклонникам уже добралась до Таллинна. 

Вот только по приезде в эстонскую столицу Елену посетили странные мысли. «На вопрос, когда у вас в последний раз был секс, нужно отвечать: последнего раза еще не было!» – вот таким изречением поделилась сегодня утром певица в своем Instagram. Пост был опубликован этой ночью, а функция геолокации обозначила, что Елена сделала публикацию из Таллинна, на что эстонские поклонники начали приветствовать Елену и желать ей удачного выступления. Кто-то отметил, что Ваенга привезла в Таллинн пушистый снежок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАелена ваенгамыслисексталлинн
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