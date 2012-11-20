Актриса Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз (фото)

Как пишут российские СМИ, актриса родила девочку. Об этом, в частности, свидетельствует фотография из Instagram, на которой запечатлен яркий воздушный шар с надписью It’s a girl («Это девочка»).

Коллаж с фотографией был опубликован после возвращения актрисы из подмосковного роддома. Помимо воздушного шара, на снимке можно увидеть множество цветов. Спустя некоторое время этот пост был удален из Instagram Акиньшиной.

oksana_akinshina /instagram.com

Напомним, первый сын Акиньшиной Филипп появился на свет 2 июня 2009 года. Тогда она состояла в браке с Дмитрием Литвиновым. Спустя четыре года от второго брака с кинопродюсером Арчилом Геловани у актрисы родился второй ребенок — сын Константин.