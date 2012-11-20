Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Актриса Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз (фото)

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

У Оксаны Акиньшиной родился третий ребенок. 

Как пишут российские СМИ, актриса родила девочку. Об этом, в частности, свидетельствует фотография из Instagram, на которой запечатлен яркий воздушный шар с надписью It’s a girl («Это девочка»).

Коллаж с фотографией был опубликован после возвращения актрисы из подмосковного роддома. Помимо воздушного шара, на снимке можно увидеть множество цветов. Спустя некоторое время этот пост был удален из Instagram Акиньшиной. 

oksana_akinshina /instagram.com

Напомним, первый сын Акиньшиной Филипп появился на свет 2 июня 2009 года. Тогда она состояла в браке с Дмитрием Литвиновым. Спустя четыре года от второго брака с кинопродюсером Арчилом Геловани у актрисы родился второй ребенок — сын Константин.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАактрисабеременностьмамаоксана акиньшинародыфото
СМОТРИ!
СМОТРИ!
Смотри!
Смотри!
смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
Смотри!
смотри!
Смотри!
Смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
09:51
Дочь Майкла Джексона уверена, что ее отца убили
09:39
Актриса Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз (фото)
07:56
Фотоновость: Ксению Собчак отлупил в бане известный режиссер
07:35
Дочь Александра Тихановича рассказала, что у ее отца было смертельное заболевание
07:21
Читайте гороскоп на понедельник, 30 января, для всех знаков зодиака! Кому больше всех сегодня повезет?
06:33
Певица Керли высказалась о «блюющем ежике» – рекламном шаблоне Эстонии
06:15
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем! (6)
21:51
Дочь Анастасии Заворотнюк сыграла тайную свадьбу с сыном миллионера
21:21
Смотри: оголенная Вера Брежнева покорила Нью-Йорк
20:50
Ольга Бузова уже четвертый день беспробудно пьет
20:20
Галерея: обеспеченные и гламурные эстонцы сбежались на концерт Тыниса Мяги за едой и автографами (1)
19:49
Быстрый тест: насколько хорошо вы помните рекламные слоганы?
19:19
Китайский Новый год 2017: приметы и ритуалы на достаток и удачу
18:48
Этот тест знает вашу настоящую сексуальную ориентацию. Точность - 100 процентов! (4)
18:18
Очуметь можно! Тысяча музыкантов одновременно исполнили бессмертный хит Nirvana (видео)
18:06
Вот это школьницы! Таллиннские ученицы выглядят не хуже голливудских моделей, их мускулистые одноклассники тоже не отстают! (галерея)
17:57
Рейтинг профессий, провоцирующих ожирение: я и подумать не мог, что список именно такой!
17:43
Смотри: когда ты — президент Эстонии, и участвуешь в конькобежном марафоне на 30 километров! (2)
17:17
Галерея: финны отметили выбор артиста для «Евровидения-2017» на жаркой вечеринке в гей-клубе DTM (1)
16:46
Больная актриса Лидия Федосеева-Шукшина брошена родными (1)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему!

Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему! (5)

Ребенку плохо: в каких случаях нужно сразу вызывать врача

Ребенку плохо: в каких случаях нужно сразу вызывать врача

Почему мужчина убегает?

Почему мужчина убегает?

07:31
Она неотразима! В конкурсе «Мисс Вселенная» победила 24-летняя француженка
29. янв
Вот почему у всех женщин к 30 годам начинают резко расти бедра
29. янв
Фрукты и овощи защищают женщин от переломов шейки бедра
29. янв
Диетический завтрак: тыква, запеченная с творогом и изюмом
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(6)
Срочно: Дима Билан умирает?
Певица Керли высказалась о «блюющем ежике» – рекламном шаблоне Эстонии
Читайте гороскоп на понедельник, 30 января, для всех знаков зодиака! Кому больше всех сегодня повезет?
Этот тест знает вашу настоящую сексуальную ориентацию. Точность - 100 процентов!(4)
Топ комментариев
Фото: лидер украинского коллектива «Свята Ватра» стал гражданином Эстонии и просит, чтобы друзья его поздравили(7)
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(6)
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной(5)
Участник «Евровидения» от России Александр Панайотов: в Киеве могут и убить! (4)
Этот тест знает вашу настоящую сексуальную ориентацию. Точность - 100 процентов!(4)
CмотриЦеликом
Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами

Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами

Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)

Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)

Девушка эстонского певца Карла-Эрика Таукара не из скромниц: такое глубокое декольте позволит себе не каждая мировая звезда! (фото)

Девушка эстонского певца Карла-Эрика Таукара не из скромниц: такое глубокое декольте позволит себе не каждая мировая звезда! (фото)

26. янв
Настоящий беспредел: когда это видео попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаалла пугачеваартиствидеогороскопдочьженажизньзвездыздоровьеинтересноинтиммузыкаольгаольга бузоваотношенияпевицапугачевароссиясекссмертьсмотрисшатрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees