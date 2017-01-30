Дочь Александра Тихановича рассказала, что у ее отца было смертельное заболевание

С таким диагнозом больные живут примерно четыре года, однако Тиханович оттянул этот срок, и прожил с ним семь лет. Многие знакомые семьи обратили внимание на то, что он сильно похудел. Настя рассказала: «Радикального лечения на сегодняшний день не существует, его можно только тормозить, чем мы и занимались все это время. Год назад у него случилось ухудшение, и он тоже долго лежал в больнице. Мы делали все, что можно, он ездил на лечение в Германию. К сожалению, это такое заболевание, вылечиться от которого невозможно», пишет 7d.org.ua.