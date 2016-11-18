Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!

Журналисты с нетерпением ждали возвращения Ану на родину, чтобы спросить у нее об ощущениях после поездки. Правда, говорить она с ними решила не о Вьетнаме, а об Эстонии и грустной жизни здесь.

«Все самые ужасные вещи в мире, мне кажется, происходят в Эстонии. Потому, что эстонцы жадные, сосредоточенные только на себе и юмор у них близок к нулю», - сказала эмоционально Саагим.

«Когда ты уезжаешь куда-то, а потом возвращаешься сюда, понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы на самом деле здесь живем. Релаксните, люди, релаксните», - добавила Ану Саагим.