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Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!

Limon.ee
Limon.ee
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Первая и единственная светская львица Эстонии Ану Саагим около недели назад вернулась на родину после длительных рождественских каникул во Вьетнаме. Там главный редактор портала Elu24 провела целый месяц.

Журналисты с нетерпением ждали возвращения Ану на родину, чтобы спросить у нее об ощущениях после поездки. Правда, говорить она с ними решила не о Вьетнаме, а об Эстонии и грустной жизни здесь.

«Все самые ужасные вещи в мире, мне кажется, происходят в Эстонии. Потому, что эстонцы жадные, сосредоточенные только на себе и юмор у них близок к нулю», - сказала эмоционально Саагим.

«Когда ты уезжаешь куда-то, а потом возвращаешься сюда, понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы на самом деле здесь живем. Релаксните, люди, релаксните», - добавила Ану Саагим. 

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