Ольга Бузова уже четвертый день беспробудно пьет

В Москве Ольга Бузова отметила свой день рождения в окружении жен футболистов - Алины Хомич, Марии Погребняк, Марины Шишкиной, Анастасии Денисовой и Ларисы Павлюченко. Поклонники ведущей обеспокоены ее состоянием. Она празднует уже четвертый день, а в ее Instagram уже неоднократно появлялись фото, где она держит бокал с алкогольным напитком. Фанаты считают, что у телеведущей развилась алкогольная зависимость, пишут 7d.org.ua.