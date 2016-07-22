В Москве Ольга Бузова отметила свой день рождения в окружении жен футболистов - Алины Хомич, Марии Погребняк, Марины Шишкиной, Анастасии Денисовой и Ларисы Павлюченко. Поклонники ведущей обеспокоены ее состоянием. Она празднует уже четвертый день, а в ее Instagram уже неоднократно появлялись фото, где она держит бокал с алкогольным напитком. Фанаты считают, что у телеведущей развилась алкогольная зависимость, пишут 7d.org.ua.
Ольга Бузова уже четвертый день беспробудно пьет
29. Январь 2017 20:50
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Известной телеведущей Ольге Бузовой несколько дней назад исполнился 31 год. Она уже успела отметить свой день рождения в Мадриде, Риме, Грозном. Сейчас она отправилась в Москву праздновать дальше.