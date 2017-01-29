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Очуметь можно! Тысяча музыкантов одновременно исполнили бессмертный хит Nirvana (видео)

Limon.ee
Limon.ee
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Самый многочисленный ансамбль на планете, рок-группа Rockin' 1000, представила свежий видеоотчет о массовом безумии стадионного размаха: на этот раз итальянцы исполнили Smells Like Teen Spirit, пишет Ridus.ru.

В арсенале итальянского проекта Rockin' 1000 — порядка двух десятков кавер-версий легендарных рок-хитов: от The Beatles и Дэвида Боуи до The White Stripes и Blur — каждое исполнение их захватывает дух массовостью происходящего действа.

Наибольшую популярность Rockin' 1000 принесло стадионное исполнение Foo Fighters «Learn to Fly»: тысяча итальянцев исполнила любимый номер, чтобы убедить Дэйва Грола и его группу приехать в Чезену.

Год спустя Rockin' 1000 исполнили «Smells Like Teen Spirit» культовой группы Nirvana. За пару дней видео посмотрели почти полтора миллиона пользователей YouTube.

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