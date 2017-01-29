Галерея: финны отметили выбор артиста для «Евровидения-2017» на жаркой вечеринке в гей-клубе DTM

После окончания «Конкурса новой музыки», в финале которого выбрали артиста для «Евровидения» от страны, фанаты собрались в самом популярном гей-клубе Хельсинки — DTM, где до самого утра танцевали под песни группы ABBA.
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Наши северные соседи уже сделали свой главный музыкальный выбор года. В этом году на «Евровидении» Финляндию представит Norma John с песней «Blackbird».
После окончания «Конкурса новой музыки», в финале которого выбрали артиста для «Евровидения» от страны, фанаты собрались в самом популярном гей-клубе Хельсинки — DTM, где до самого утра танцевали под песни группы ABBA.
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