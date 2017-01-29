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Певица Рианна обвинила Дональда Трампа в разрушении Америки и назвала его аморальной свиньей

Limon.ee
Limon.ee
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Барбадосская красотка Рианна раскритиковала на своей странице в Twitter нового хозяина Белого дома Дональда Трампа за указ о мигрантах и ужесточении миграционной политики Соединенных Штатов.

Певица эмоционально заявила в соцсети, что "Америку рушат у нас на глазах". Рианна даже позволила себе обозвать 46-го президента США "аморальной свиньей", пишут Argumentiru.com.

Напомним, указ, подписанный американским президентом, приостанавливает прием беженцев в Соединенные Штаты на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в страну.

В ряде американских городов начались протесты из-за указа об ограничении на въезд в страну беженцев и граждан семи мусульманских стран.

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