Певица Рианна обвинила Дональда Трампа в разрушении Америки и назвала его аморальной свиньей

Певица эмоционально заявила в соцсети, что "Америку рушат у нас на глазах". Рианна даже позволила себе обозвать 46-го президента США "аморальной свиньей", пишут Argumentiru.com.

Напомним, указ, подписанный американским президентом, приостанавливает прием беженцев в Соединенные Штаты на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в страну.

В ряде американских городов начались протесты из-за указа об ограничении на въезд в страну беженцев и граждан семи мусульманских стран.