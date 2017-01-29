Он снимал на Polaroid ежедневно в течение 18 лет, пока не умер. От последнего фото сердце трепещет...

Джейми Ливингстон из Нью-Йорка был тоже обычным парнем, и мы бы с тобой никогда о нём не узнали, если бы не его удивительное хобби: на протяжении 18 лет он снимал обычным «Полароидом» каждый день своей жизни. К сожалению, Джейми давно с нами нет, зато остались 6 000 фото, на которых сохранились и радостная беззаботность, и борьба со смертельной болезнью. Вот лишь некоторые из них, пишет Ofigenno.com.

20 октября 1997 года. Джейми забирает скорая.

25 октября 1997 года. Последнее фото Джейми. Ему был 41 год...

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