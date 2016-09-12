Машу Кончаловскую планируют вывести из комы уже этой осенью

Больше трех лет дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского находится в тяжелом состоянии. Девушка попала в аварию и после этого впала в кому. Семья знаменитого режиссера старается не посвящать публику в подробности лечения девочки. Сетевые СМИ время от времени обнадеживают фанатов знаменитостей, заявляя об улучшении состояния Маши. Вчера в ряде изданий появились новости о значительном улучшении состояния наследницы Кончаловского. Якобы Маша реагирует на свет, изменение температуры воздуха и голоса родных. В некоторых СМИ указали и тот факт, что девушка пытается говорить. Официальных заявлений по этому поводу ни Юлия, ни Андрей пока не сделали, пишут 7d.org.ua.