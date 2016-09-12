Больше трех лет дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского находится в тяжелом состоянии. Девушка попала в аварию и после этого впала в кому. Семья знаменитого режиссера старается не посвящать публику в подробности лечения девочки. Сетевые СМИ время от времени обнадеживают фанатов знаменитостей, заявляя об улучшении состояния Маши. Вчера в ряде изданий появились новости о значительном улучшении состояния наследницы Кончаловского. Якобы Маша реагирует на свет, изменение температуры воздуха и голоса родных. В некоторых СМИ указали и тот факт, что девушка пытается говорить. Официальных заявлений по этому поводу ни Юлия, ни Андрей пока не сделали, пишут 7d.org.ua.
Машу Кончаловскую планируют вывести из комы уже этой осенью
29. Январь 2017 12:42
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В Сети появилась новость о возможном выздоровлении Маши Кончаловской. Якобы медики обещают вывести ее из комы уже осенью.