Беременная Анастасия Стоцкая показала выросший живот

Фанаты певицы в восторге и оставляют под фото массу самых добрых комментариев: «Вы такой классный пример, как можно, несмотря на изменение фигуры, оставаться нереальной красоткой», «Такая худенькая и животик аккуратненький», «Настя, вам так идет беременность», «Настя, очень красивая и позитивная. Желаю всегда оставаться такой же милой, и здоровья будущему ребенку», пишет 7d.org.ua.

Животик растёт и мне это так нравится❤️ @april15_studio Photo @dasha_zamorskaya ❤️ A photo posted by Anastasia (@100tskaya) on Jan 27, 2017 at 11:21pm PST