Фанаты певицы в восторге и оставляют под фото массу самых добрых комментариев: «Вы такой классный пример, как можно, несмотря на изменение фигуры, оставаться нереальной красоткой», «Такая худенькая и животик аккуратненький», «Настя, вам так идет беременность», «Настя, очень красивая и позитивная. Желаю всегда оставаться такой же милой, и здоровья будущему ребенку», пишет 7d.org.ua.
Беременная Анастасия Стоцкая показала выросший живот
29. Январь 2017 11:46
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Анастасия Стоцкая перестала скрывать беременность и сейчас с удовольствием фотографируется, обнимая животик.