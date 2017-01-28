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Беременная Анастасия Стоцкая показала выросший живот

Limon.ee
Limon.ee
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Анастасия Стоцкая перестала скрывать беременность и сейчас с удовольствием фотографируется, обнимая животик. 

Фанаты певицы в восторге и оставляют под фото массу самых добрых комментариев: «Вы такой классный пример, как можно, несмотря на изменение фигуры, оставаться нереальной красоткой», «Такая худенькая и животик аккуратненький», «Настя, вам так идет беременность», «Настя, очень красивая и позитивная. Желаю всегда оставаться такой же милой, и здоровья будущему ребенку», пишет 7d.org.ua.

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