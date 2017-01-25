Мария Шукшина показала роскошную жизнь в Лондоне

А в эти дни Мария Шукшина находится в Лондоне, куда российская звезда приехала по приглашению известной компании Би-би-си для съемок сериала. Как сообщила актриса в микроблоге, ее творческая командировка в столицу Великобритании продлится до апреля.

О том, как идет работа над фильмом и в какой роли она занята, Мария Шукшина не рассказывает, сообщив, что это является тайной, которую запрещено разглашать. Знаменитость лишь дала понять, что сериал о любви. Зато артистка с удовольствием делится с поклонниками деталями своей жизни в Лондоне. Судя по всему, создатели сериала, пригласившие Шукшину, оказали ей роскошный прием и создали для актрисы очень комфортные условия проживания, от которых она в восторге.

Мария Шукшина на протяжении последних нескольких дней с большим вдохновением рассказывает о британской столице, выкладывая коротенькие видеоролики со своими зарисовками и наблюдениями.

A video posted by Мария Шукшина (@shukshina_maria) on Jan 27, 2017 at 2:05am PST

«Это мой отель. Находится на Пикадилли и расположен междy двумя парками - Грин-парк и Гайд-парк. До Букингемского дворца, где живет и работает Елизавета ll, минyт пять пешком. Когда хорошая погода, из окошка виден Биг-Бен», - подписала видео в своем микроблоге Мария Шукшина.

В «Инстаграме» актрисы есть отчет о посещении старинного универмага «Либерти». «Он со скрипящими деревянными полами, резными перилами и отделанными деревом стенами и потолком, - поразил воображение! Не магазин - музей! Наверное, по ночам тут гуляют привидения», - поделилась эмоциями Шукшина.