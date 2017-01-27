Новость о разрыве Мэрилин Керро и Александра Шепса оказалась ложью (видео)

Однако оказалось, что это неправда. О том, что пара магов распалась, сообщил сам Александр в своем Инстаграме несколько дней назад. А спустя некоторое время Мэрилин опубликовала ролик, на котором показала правильный адрес ее официальной странички. Но место, где она записала видео, оказалось кухней в квартире Шепса. Поэтому можно сделать вывод, что новость о их расставании была не больше, чем просто пиаром.