Фото: Яна Рудковская ужаснула фанатов своими ногами

На днях Яна Рудковская побывала в Париже. Оттуда продюсер порадовала многочисленных поклонников идиллическими фото. На одном из них Яна запечатлена сидящей с чудесным букетом на большой овальной оттоманке. При этом Рудковская облачена лишь в леопардовую расцветку пижаму. На первом плане при этом засняты длинные босые ноги Яны.

Внимательные подписчики умудрились разглядеть несовершенства на ногах продюсера. " а что это у яны на ногах? пластыри? косточки? шишки выпирают, что ли? не балерина ж не волочкова чтоб такое уродство было... аааа шпильки! точняк! она ж все время на каблуках вот и резуьтат. спрятала б тогда чтол и", "А что это с ногой???", "Каблуки дают о себе знать, косточки на ногах, пальцы... уф, лучше не фотографировать...", "Силиконовые накладки для кривых и худых ножек", – так звучали негативные комментарии особо зрячих фанатов.

Ранее Яна наделала немало шума, опубликовав пикантное фото с супругом, фигуристом Евгением Плющенко. Снимок, которым поделилась со своими подписчиками музыкальный продюсер, сильно выбивается из того, что обычно привыкли видеть посетители ее страницы в Instagram.

Мало того, что он черно-белый, так еще и она, и ее муж предстали на фото в нижнем белье. Подписчики Яны Рудковской от снимков оказались в полнейшем восторге. Компиментами осыпали как ее, так и Плющенко.