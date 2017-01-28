Вот для чего в сыр вставляли эти странные цифры! А вы знали?

Поэтому дети находили себе интересные занятия в других местах. Например, что-то коллекционировали. У каждого была своя коллекция разных вещей, были среди них и необычные. Например, многие дети собирали… цифры из сырных головок. У многих коллекция даже доходила до сотен циферок! Но мало кто на самом деле знал, зачем изготовители помещают на сыр такие цифры и из чего они сделаны.

Благо, сегодня существует интернет, и мы можем об этом легко узнать. Оказывается, цифры черного или синего цвета, впрессованные в корку или верхний слой сыра, нужны для маркировки. Фабрика сыра делает одновременно большое количество этого продукта и использует для изготовления разные емкости — ванные. Кроме того, каждому виду сыра нужно разное количество дней, чтобы “дозреть”. Так вот, эти цифры и обозначают дату изготовления (день, месяц) и номер партии. Иногда печатают дату и номер ванной, в которой изготовили сыр.

А сами цифры делают из пищевого полиэтилена, который считается вполне съедобным (иначе, такое бы вряд ли разрешили изготовлять).

Сегодня цифры можно увидеть чаще на сыре, который продают на развес. Если же сыр в пачках, то вся необходимая информация значится на упаковке.