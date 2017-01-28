Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами

Гостей премьеры, среди которых было много эстонских знаменитостей, угощали супом, водкой и салом.
Смотрите фото!
В пятницу, 27 января, в кинотеатре Kosmos прошла премьера художественного фильма «November» режиссера Райнера Сарнета, пишет Elu24.
Гостей премьеры, среди которых было много эстонских знаменитостей, угощали супом, водкой и салом.
Смотрите фото!
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