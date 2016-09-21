Зачем мужчинам соски? Пять органов человека, о предназначении которых вы не догадывались

На самом же деле белых пятен еще полно. Более того, ученые не всегда способны объяснить даже назначение некоторых органов человека! И наш сегодняшний рассказ будет именно о загадках человеческого организма, передает ofigenno.cc.

Копчик

Все мы еще со школы знаем, что копчик — это рудиментарный хвост, который атрофировался в процессе эволюции за ненадобностью. Тем не менее эта часть тела всё еще выполняет ряд важных функций.

Копчик служит для прикрепления многих связок и мышц, которые нужны для функционирования кишечника и мочеполовой системы. К тому же он нужен для распределения нагрузки при смене положения тела.

Аппендикс

Одно время медики всерьез предлагали удалять аппендикс сразу же при рождении, считая его атавизмом. Но новые исследования показали, что на этот отросток возложена очень важная миссия!

Аппендикс является своеобразным инкубатором для полезных бактерий! Подробнее о функциях этого отростка можно прочесть здесь.

Гланды (миндалины)

Гланды — это скопление лимфоидной ткани в носоглотке. Если они воспаляются, то зачастую врачи попросту их удаляют, ведь влияние миндалин на организм незначительно.

Тем не менее на миндалины возложена большая роль. Они являются своеобразным фильтром, принимая на себя удар болезнетворных микроорганизмов, не пуская инфекцию в легкие.

Соски у мужчин

Соски у мужчин совершенно не функциональны. Тем не менее поначалу и мужские, и женские эмбрионы развиваются одинаково. Это связано с тем, что мужская Y-хромосома поначалу неактивна и «включается» лишь на втором месяце эмбрионального развития.

Какую функцию выполняют соски у мужчины, до сих пор толком никто не изучил. Известно лишь, что там сосредоточено множество нервных окончаний.

Придаточные пазухи носа

Ученые до сих пор не смогли достичь единого мнения об истинном назначении придаточных пазух. Есть сразу несколько версий, каждая из которых имеет право на существование.

Они могут согревать и увлажнять вдыхаемый воздух, участвовать в формировании голоса, выполняя функцию резонатора, а также действовать как противоударный буфер при травмах головы.

Да уж, человеческий организм — это настоящий космос, в котором прячется еще много неразгаданных тайн и загадок. И если тебе понравилась эта статья, порекомендуй ее друзьям.