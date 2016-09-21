Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Зачем мужчинам соски? Пять органов человека, о предназначении которых вы не догадывались

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Живущим в XXI веке может показаться, что неразгаданных тайн в мире уже не осталось. Кажется, что человечество ответило на все вопросы и досконально знает об устройстве нашей Вселенной...

На самом же деле белых пятен еще полно. Более того, ученые не всегда способны объяснить даже назначение некоторых органов человека! И наш сегодняшний рассказ будет именно о загадках человеческого организма, передает ofigenno.cc.

Копчик

Все мы еще со школы знаем, что копчик — это рудиментарный хвост, который атрофировался в процессе эволюции за ненадобностью. Тем не менее эта часть тела всё еще выполняет ряд важных функций.

Копчик служит для прикрепления многих связок и мышц, которые нужны для функционирования кишечника и мочеполовой системы. К тому же он нужен для распределения нагрузки при смене положения тела.

Аппендикс

Одно время медики всерьез предлагали удалять аппендикс сразу же при рождении, считая его атавизмом. Но новые исследования показали, что на этот отросток возложена очень важная миссия!

Аппендикс является своеобразным инкубатором для полезных бактерий! Подробнее о функциях этого отростка можно прочесть здесь.

Гланды (миндалины)

Гланды — это скопление лимфоидной ткани в носоглотке. Если они воспаляются, то зачастую врачи попросту их удаляют, ведь влияние миндалин на организм незначительно.

Тем не менее на миндалины возложена большая роль. Они являются своеобразным фильтром, принимая на себя удар болезнетворных микроорганизмов, не пуская инфекцию в легкие.

Соски у мужчин

Соски у мужчин совершенно не функциональны. Тем не менее поначалу и мужские, и женские эмбрионы развиваются одинаково. Это связано с тем, что мужская Y-хромосома поначалу неактивна и «включается» лишь на втором месяце эмбрионального развития.

Какую функцию выполняют соски у мужчины, до сих пор толком никто не изучил. Известно лишь, что там сосредоточено множество нервных окончаний.

Придаточные пазухи носа

Ученые до сих пор не смогли достичь единого мнения об истинном назначении придаточных пазух. Есть сразу несколько версий, каждая из которых имеет право на существование.

Они могут согревать и увлажнять вдыхаемый воздух, участвовать в формировании голоса, выполняя функцию резонатора, а также действовать как противоударный буфер при травмах головы.

Да уж, человеческий организм — это настоящий космос, в котором прячется еще много неразгаданных тайн и загадок. И если тебе понравилась эта статья, порекомендуй ее друзьям.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжизньмужчинаорганорганизмтело
Смотри!
Смотри!
смотри!
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE!
Смотри!
смотри!
Смотри!
Смотри!
Смотри!
Смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
21:06
Скончалась вдова Владимира Зельдина Иветта Капралова
16:49
Мария Шукшина показала роскошную жизнь в Лондоне
16:15
Новость о разрыве Мэрилин Керро и Александра Шепса оказалась ложью (видео)
15:50
Фото: Яна Рудковская ужаснула фанатов своими ногами
15:21
Станислав Садальский высмеял Юлию Высоцкую
14:58
Смотри: Ксения Собчак продемонстрировала упругую попу (1)
14:24
Вот для чего в сыр вставляли эти странные цифры! А вы знали?
14:04
Зачем мужчинам соски? Пять органов человека, о предназначении которых вы не догадывались
13:32
Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами
13:00
Дамы, держитесь от них подальше: три самых вредных мужчины по знаку Зодиака
12:30
Советская загадка, которая поставила в тупик пользователей Сети… А ведь все так логично! (1)
12:05
Смотри: муж Иванки Трамп хотел бы уничтожить эти фото... А вот я бы этого делать не стал!
11:43
Ему было всего 64 года... Умер известный певец Александр Тиханович
11:15
Звезда «Гарри Поттера» Джон Херт скончался от рака
10:59
Показала лишнее: Дженнифер Лопес переборщила с глубиной декольте (фото)
10:35
Упс! Ани Лорак крупно опозорилась из-за фотошопа
10:15
Фото: голая Анастасия Волочкова очаровала поклонников (2)
09:45
Вот каким будет 2017 год для Тигров, Крыс и остальных знаков китайского гороскопа
09:16
Сегодняшний день таит в себе массу сюрпризов… Читайте гороскоп на 28 января!
17:53
Исследования показали, что картофель фри полезнее вареного
Все новости
KrasotkaЦеликом
Что твой макияж говорит о тебе?

Что твой макияж говорит о тебе?

Я больше не хочу собственного мужа

Я больше не хочу собственного мужа

Фигуре понравится: рецепт низкокалорийного морковно-яблочного торта

Фигуре понравится: рецепт низкокалорийного морковно-яблочного торта

14:13
Как правильно есть - лежа, сидя или стоя?
11:29
Фастфуд не может быть безопасным по определению, предупреждают медики
27. янв
Известная модель призналась, что является гермафродитом (1)
27. янв
В Маниле стартовал конкурс "Мисс Вселенная"
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Фото: Яна Рудковская ужаснула фанатов своими ногами
Мария Шукшина показала роскошную жизнь в Лондоне
Вот для чего в сыр вставляли эти странные цифры! А вы знали?
Вот каким будет 2017 год для Тигров, Крыс и остальных знаков китайского гороскопа
Скончалась вдова Владимира Зельдина Иветта Капралова
Топ комментариев
Фото: лидер украинского коллектива «Свята Ватра» стал гражданином Эстонии и просит, чтобы друзья его поздравили(6)
Эстонский предсказатель Эдгар: катастрофы начнут происходить уже этой весной(5)
Участник «Евровидения» от России Александр Панайотов: в Киеве могут и убить! (4)
Ирина Дубцова сходила в сауну с экс-любовником(2)
Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами
CмотриЦеликом
Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами

Фото: гости кинотеатра Kosmos смогли почувствовать себя настоящими бомжами

Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)

Мгновенная карма: таллиннский автолюбитель попался на горячем (видео)

Девушка эстонского певца Карла-Эрика Таукара не из скромниц: такое глубокое декольте позволит себе не каждая мировая звезда! (фото)

Девушка эстонского певца Карла-Эрика Таукара не из скромниц: такое глубокое декольте позволит себе не каждая мировая звезда! (фото)

26. янв
Настоящий беспредел: когда это видео попало в Сеть, зоопарк чуть не закрыли!
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаалла пугачевабузовавидеогороскопдомжизньзвездыздоровьеинтересноинтимксения собчакмодельольга бузоваотношенияпевицапугачевароссиясекссмертьсмотрисшаталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees