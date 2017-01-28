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Смотри: муж Иванки Трамп хотел бы уничтожить эти фото... А вот я бы этого делать не стал!

Limon.ee
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Наконец-то у Ким Кардашян появилась достойная во всех смыслах конкурентка: и социальный статус, и личный успех и, безусловно, красота, которой можно только позавидовать. Иванка Трамп, дочь 45-го президента Америки, находится сейчас на вершине той самой американской мечты.

Фигура неоднозначная, так же, как и ее отец: Иванка успешна в бизнесе и успешна как модель. А как насчет репутации? Весь истеблишмент закусил удила, потому что в Белый дом пришли новые порядки, и принес их не только Дональд Трамп, пишет ofigenno.cc. Тем не менее кое-какие факты Иванка и ее муж хотели бы, наверное, подтереть. Или это нам просто кажется?

Уже много лет Иванка одевается по возможности скромно. А все из-за своего мужа-миллионера Джареда Кушнера. Ей пришлось принять иудаизм, чтобы выйти за него замуж. Так что вызывающие наряды теперь в прошлом.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп. Фото: Scanpix/REUTERS

Иванка может и вспылить, если ее достанут. Хотя в подавляющем большинстве случаев на ее лице можно увидеть лишь бесстрастную улыбку. В тихом омуте, как говорится...

Фото: Scanpix/AFP

Чопорные американцы уже успели уличить президента в нездоровых пристрастиях. Наверное, это действительно выглядит неудобно.

Фото: Scanpix/AFP

А вот это фото Джаред и Иванка действительно хотели бы изъять из обихода. Это встреча с премьер-министром Японии, после которой Иванку обвинили в лоббировании японских бизнес-интересов в ущерб американским. В общем, осадочек такой себе.

Фото: Scanpix/AFP

Эта реклама нижнего белья вывела великолепную Иванку в список 100 самых сексуальных женщин современности по версии журнала Maxim. Так что же теперь — отказаться от всех регалий? 

Фото: Scanpix/Stella Pictures

Еще одно имиджевое фото, на котором Иванка буквально сверкает. Дочь президента, примерная супруга, владелица серьезного бизнеса — это все она. Честно говоря, Кардашян как-то меркнет рядом...

Фото: Scanpix/AFP

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