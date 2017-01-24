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Упс! Ани Лорак крупно опозорилась из-за фотошопа

Limon.ee
Limon.ee
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Ани Лорак отдыхает с семьей на Кубе, и в своем блоге публикует фотографии в купальниках, передает 7d.org.ua.

Многие восхищаются ее стройной фигурой, но, судя по всему, сама они видит в ней некие изъяны, и убирает их с помощью фотошопа. Но она все-таки не профессионал, и результат получился просто ужасным. На одной из фотографий правая рука Каролины раздвоилось, а бедра и талия стали неестественными. Подписчики посоветовали ей не улучшать фигуру, потому что в результате она только позорится.

A photo posted by Ани Лорак (@anilorak) on

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