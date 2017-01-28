Фото: голая Анастасия Волочкова очаровала поклонников

Анастасия напомнила фолловерам, что любит ходить в баню. Именно в парной она сделала очередное фото. В комментарии к снимку Волочкова заявила: «Пока льется злоба многих, пусть моя доброта вас согреет», и поинтересовалась, какие веники предпочитают ее поклонники. Среди фолловеров нашлось немало как критиков, так и тех, кто ее поддержал. Отметим, что многим подписчикам стало интересно, кто же фотографирует Анастасию в бане.