Вот каким будет 2017 год для Тигров, Крыс и остальных знаков китайского гороскопа

Вот предсказания для каждого знака:

Крыса

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Вас ждет удача и продвижение по карьере. У вас будет много прекрасных возможностей, и вы встретите людей, которые будут рады вам помочь.

Тем не менее, вам не стоит вкладывать деньги в рискованные акции или давать взаймы.

Вы станете сильнейшей опорой для своих близких, но вы также можете рассчитывать на их поддержку, когда вам это будет необходимо. Не стесняйтесь, это еще больше сблизит вас. Одинокие Крысы в этом году могут встретить свою вторую половинку.

В целом, этот год очень важен для вас, так как принесет вам много возможностей в карьере и любви, а также множество незабываемых моментов общения с близкими.

Бык

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Если вы бык, то это практически ваш год. Петух и бык – лучшие друзья! Все, что вам нужно в этом году - правильное управление своими делами.

В этом году работа станет для вас "спа-терапией", потому что все будет так, как вы захотите. Вы будете чувствовать себя боссом, однако, сохраняйте бдительность во всех финансовых вопросах.

Вы можете рассчитывать на любовь и поддержку своих близких. В этом году вы укрепите связи с другими людьми. Все будут обращаться к вам за советом. Вы сможете разрешить любую проблему.

В целом, в этом году улучшиться ваш социальный статус. Отношения с близкими будут крепнуть, а одинокие быки найдут свою любовь.

Тигр

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

2017 год Петуха будет очень важным для Тигра. У вас появится много возможностей, и вы сможете улучшить все сферы своей жизни.

Ваше позитивное отношение в жизни поможет вам достичь карьерного роста.

В финансовом отношении год выглядит многообещающим. Вы будете счастливым и позитивным. Изменения в жизни помогут вам познакомиться с новыми людьми и расширить свой круг общения.

В целом, этот год будет для вас очень благоприятным, но вам нужно научиться выбирать для себя самое лучшее. Помните, что мы все разные, и важно подчеркивать свою индивидуальность.

Кролик

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Петух приносит с собой много возможностей для развития вашей карьеры. Вас ждет много встреч и командировок, от которых не стоит отказываться. Первая половина года - подходящее время для смены работы.

Ваш упорный труд даст хорошие результаты осенью и, достигнув своих целей, вы сможете отдохнуть.

В этом году вы осознаете, насколько вам тепло и уютно в семейном кругу. Одинокие Кролики найдут свою половинку, а у семейных, возможно, будет пополнение в семье.

В целом, год принесет вам плодотворные изменения.Главное – принимать и использовать их.

Дракон

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

У Дракона все будет прекрасно. Особенно во второй половине года. Вас ждет признание, успехи в карьере и финансах.

Всем драконам год Петуха принесет прекрасные возможности. Вы можете рассчитывать на значительные улучшения в своей карьере. Это год, когда вы сможете отточить свои навыки и раскрыть все свои таланты.

В семейных отношениях все будет красиво и гладко. В этом году вы укрепите много новых и старых отношений.

В новом году многие драконы найдут хороших и достойных партнеров. Сосредоточьтесь на здоровых долгосрочных отношениях, полных общения и компромиссов.

В целом, в этом году все, чему вы будете уделять внимание, даст вам отличные результаты.

Змея

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Очень важный год для Змеи. В вашей карьере и личной жизни ожидаются существенные положительные изменения.

Некоторые предложения в этом году станут толчком для вашей карьеры, а ваши знакомые помогут вам развиваться.

В финансовом отношении этот год выглядит многообещающим, но он сулит вам увеличение расходов, так что контролируйте свой бюджет.

Это хороший год для достижения славы, денег и успеха в карьере. Позаботьтесь о своем здоровье, особенно о зрении и дыхательной системе.

Семейные узы укрепятся, но вам стоит поработать над общением с близкими.

В целом, это удивительный год для Змеи, и вы должны использовать все свои возможности.

Лошадь

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

2017 - фантастический год для лошади, которая готова упорно работать! К вам придет слава, богатство и успех.

Те, кто ищет любовь, найдут ее, только если они готовы приложить к этому усилия.

Вы будете путешествовать и отдыхать. Используйте свое свободное время для новых приключений.

Общение с разными людьми принесет вам много положительных эмоций.

В целом, для вас это год больших возможностей, но вы должны приложить усилия, чтобы достичь успеха.

Овца / Коза

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).

Этот год Петуха будет удачным для вас, однако он принесет и суматоху.

В карьере вас ждут перемены или рост. Не упускайте возможности. Советуем вам контролировать свои финансы и не инвестировать в рискованный бизнес.

Вы разносторонняя и талантливая личность, и счастье придет к вам в сентябре. До этого вам придется упорно работать в направлении своей цели. Но это того стоит.

На личном фронте все будет прекрасно, ваши отношения улучшатся.

В целом, ловите каждый момент своей жизни и сделайте этот год годом своего успеха!

Обезьяна

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

В этом году Обезьяне нужно будет не просто тяжело, но и с умом работать. Сосредоточьтесь на своей цели и работайте в этом направлении, особенно если это касается карьеры. Вас ждет много возможностей!

Вы сможете жить в свое удовольствие, зарабатывать и тратить деньги.

Этот год отлично подходит для путешествий с близкими, так что не упустите такой шанс, так как это будут прекрасные незабываемые впечатления.

Этот год будет очень удачным для любви, и одинокие обезьяны, согласно прогнозам, найдут своих "единственных".

Петух

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Это, безусловно, ваш год, Петухи. Вы будете контролировать все ситуации, вас ждет прорыв в жизни.

Чтобы двигаться вперед вам достаточно будет оставить прошлое позади и принять все новое. Ваша карьера будет процветать, а вы будете получать удовольствие от своей деятельности.

С финансовой точки зрения, этот год для вас очень благоприятен, только не переусердствуйте с расходами.

В этом году вы встретите свою любовь, если еще не нашли того, кого так долго ждали. В общем, семейная жизнь будет прекрасной, и вы проведете прекрасное время в кругу семьи.

В целом, вас ждут новые перспективы и удача. Год Петуха окажется лучшим для вас.

Собака

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Год Петуха станет для вас американскими горками. Вас ждет много взлетов и падений, однако, не унывайте, ведь солнце светит ярче после мрачного дня.

Будьте осторожны в общении с людьми и не проводите слишком много времени на работе.

Это удачный год для изменения карьеры или работы.

Год Петуха принесет собаке прибыль. В этом году вам лучше всего отдыхать и наслаждаться жизнью.

В новом году вы будете здоровы, у вас будут прекрасные отношения с близкими и друзьями.

В середине года у вас ожидается увлекательная поездка.

Свинья

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Год петуха для Свиней будет достаточно удачным. Особенно он будет незабываемым в плане романтических отношений.

Одинокие Свиньи найдут свою половинку, а те, кто уже находится в отношениях или в браке, углубят динамику отношений.

Очень вероятно, что вас ждет продвижение по карьерной лестнице. Те, кто только окончил университет, получат хорошую работу и установят полезные контакты.

В этом году вас также ожидает большой финансовый поток, но вам все же стоит контролировать свои расходы.

В целом, в этот год для вас будет прекрасным. Он принесет вам радость и счастье. Используйте хорошие возможности и не пропустите "новое", которое постучится в вашу дверь.

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