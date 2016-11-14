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Сегодняшний день таит в себе массу сюрпризов… Читайте гороскоп на 28 января!

Limon.ee
Limon.ee
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День будет очень удачным для людей трудолюбивых и целеустремленных. Не спешите отступать, если на вашем пути возникнут препятствия – благодаря своевременно полученной помощи все проблемы будут решены быстро и безболезненно. 

В этот день можно проводить переговоры, касающиеся сотрудничества, но торопиться подписывать соглашения и брать на себя обязательства не нужно, пишет Dvorec.

Отношения между людьми складываются весьма гармонично, в обществе преобладают добродушие и дружелюбие, что позволяет избегать конфликтов и ссор. Новые знакомства будут приятными и полезными. Желательно избегать неискренности, не давать ложных надежд. Вероятно получение хороших известий от дальних родственников или старых друзей.

Овен 

Для Овнов день будет удачным, легким и приятным. Он подходит для реализации ранее составленных планов и обещает появление новых возможностей; от вас же требуются усердие и трудолюбие. Желательно доводить до конца начатые дела, не надеясь на то, что это сделают другие. Сложности в работе не исключены, но именно благодаря им у вас появятся новые идеи. В сфере финансов ситуация сейчас не самая благоприятная, от лишних расходов лучше воздержаться.

Очень сильными и столь же приятными обещают быть романтические переживания. Вы более обычного влюбчивы и необыкновенно привлекательны для представителей противоположного пола. Тут важно не терять здравого смысла, избегать поступков, которые могут иметь долгосрочные последствия.

Телец 

Позитивные тенденции сильны, складывается благоприятная ситуация для воплощения в жизнь смелых идей, касающихся как работы, так и личных отношений. Больших успехов можно добиться в решении творческих задач. День подходит для проведения переговоров и заключения соглашений, а также крупных покупок. Можно менять место работы или начинать новое дело, однако в обоих случаях следует быть готовым к тому, что большие успехи заставят себя ждать.

В сфере личных отношений влияние негативных тенденций минимально, возможно решение старых проблем. Жизненный потенциал весьма высок, поэтому в течение дня у вас не возникнет повода жаловаться ни на самочувствие, ни на настроение.

Близнецы

Благоприятный день, полный интересных возможностей. Впрочем, соблазнов вас тоже ожидает немало, и противостояние им может оказаться непростой задачей. Вы склонны быстро принимать решения и воплощать их в жизнь, окружающие же не всегда успевают за вами, что и порождает разногласия. Хорошие плоды принесут встречи с давними партнерами, можно обсуждать и менять условия сотрудничества, заниматься решением финансовых вопросов.

Порадуют встречи с родственниками, забота представителей старшего поколения о вас будет своевременной и уместной. Влюбленные получат массу удовольствия от общения друг с другом, а Близнецы, занятые поиском своей «половинки», смогут завязать интересные знакомства, если не будут уклоняться от участия в светских мероприятиях.

Рак 

День плодотворной работы над старыми и новыми проектами, достижения целей, связанных с профессиональным ростом и повышением квалификации. Учащиеся смогут расширить свой кругозор и найти применение недавно приобретенным знаниям. Этот день подходит для обустройства дома, если вы делаете покупки – обратите внимание на мебель и предметы, способные украсить интерьер. 

Удачный день для деловых и развлекательных поездок, начала романтического путешествия. Финансовая картина вполне благополучна, вам удастся избежать напрасных расходов; возможно получение ценных подарков или материальной помощи от родственников.

Лев 

Целеустремленные и деятельные Львы смогут сегодня добиться неплохих результатов. При этом рассчитывать следует только на себя, поскольку при реализации совместных проектов могут возникнуть трудности, а ожидаемая помощь вряд ли будет получена в срок. Можно проводить переговоры, касающиеся смены места работы или условий сотрудничества, Львам-бизнесменам представится возможность расширить свое дело. 

В этот день вы без труда найдете общий язык с близкими людьми, и даже обсуждение сложных проблем и серьезных вопросов не приведет к спорам. События дня способствуют укреплению отношений, росту искренности и доверия. Юных представителей знака может ожидать знакомство, которое станет началом серьезного романа.

Дева

День характеризуется ростом напряженности в семейных и романтических отношениях. Происходит переоценка ценностей, ваш перфекционизм порой достигает заоблачных высот, что не всегда вызывает понимание у окружающих. При этом появляется возможность положить начало деловым отношениям, которые станут долгосрочными и выгодными, откроют перспективы для профессионального роста.

Уделите время делам, направленным на получение конкретного результата, не слишком увлекайтесь абстрактными идеями и далекими от реальности прожектами. Ваше здравомыслие сегодня полезно и неисчерпаемо, и ошибкой было бы им не пользоваться.

Весы

День будет весьма плодотворным, особенно у тех представителей знака, кто к любому делу относится творчески. На вашем пути могут возникнуть препятствия, но их мнимая непреодолимость не должна привести вас в замешательство. Это хороший день для посещения лекций и семинаров, обмена опытом и полезной информацией. Общение с единомышленниками позволит в полной мере раскрыть свои таланты и способности.

Непросто поладить с близкими людьми, которые сегодня более обычного требовательны и бескомпромиссны. В сложившейся ситуации важно не скрывать своих желаний, ожидая, пока окружающие о них догадаются, и помнить о том, что правильная постановка задачи – это почти половина ее решения.

Скорпион

Вам без труда удастся покорить любые профессиональные высоты, продемонстрировав окружающим свои выдающиеся организаторские способности и иные таланты. Возможно повышение по службе или получение интересных предложений, которые обещают скорое и значительное увеличение доходов. Держитесь в стороне от любых интриг, не распространяйте непроверенной информации и берегите свою репутацию; проявления легкомыслия противопоказаны.

В личной жизни не все складывается так, как хотелось бы. Вы невольно провоцируете ссоры, отказываетесь идти на компромиссы, которые близким людям кажутся совершенно необходимыми. Сейчас не время заниматься решением сложных проблем, лучше попытаться забыть о них хотя бы на время.

Стрелец

Стрельцам нужно быть очень разборчивыми в контактах и знакомствах, чтобы избежать неприятностей. Недоброжелатели ищут вашего общества, ждут благоприятного момента для того, чтобы воспользоваться вашей доверчивостью. Рассчитывая только на себя, вы сможете добиться значительных успехов. День подходит для решения финансовых вопросов, приобретения дорогих вещей, которыми вы будете пользоваться вместе с членами семьи.

Ситуацию в личной жизни не назовешь гармоничной. Вы слишком непоследовательны и крайне неохотно идете на уступки, о которых просят близкие. Выбирайте занятия, приносящие не только удовольствие, но и пользу – это лучше, чем терять время зря, тщетно ожидая приятных впечатлений.

Козерог

Козероги сосредоточены на реализации собственных планов и вряд ли захотят обратить внимание на мнения и чувства окружающих; именно эта тенденция порождает проблемы в личной жизни, напряженность в отношениях с близкими. Постарайтесь проявлять больше интереса к людям, которые вам дороги, – это сделает ситуацию более приятной и для вас, и для них. Влюбленным поможет наладить отношение небольшое совместное путешествие, одинокие Козероги смогут завязать интересные знакомства в поездках.

С профессиональной точки зрения день вполне удачен. Складываются благоприятные обстоятельства для заключения долгосрочных соглашений о сотрудничестве, успешными оказываются важные переговоры.

Водолей

Этот день принесет много интересного, позволит укрепить свои позиции в тех сферах, которые для вас являются наиболее важными. Дел будет много, но результат приложенных вами усилий не разочарует. Складывается благоприятная ситуация для начала долгосрочных партнерских отношений, смены места работы; можно попробовать свои силы на новом поприще. У Водолеев есть все основания рассчитывать на получение подарков и материальной поддержки, в первую очередь – от родственников и близких людей.

На праздники, вечеринки и торжества лучше приглашать только хороших знакомых, избегая контактов со случайными людьми. День подходит для отдыха на свежем воздухе. Долгие поездки лучше отложить.

Рыбы

С профессиональной точки зрения это нейтральный день, который принесет некоторые тревоги и хлопоты, однако не будет связан с серьезными проблемами и недоразумениями. Вам не придется прилагать усилий, чтобы избежать соблазнов и воздержаться от необдуманных поступков; интуиция убережет вас от рискованных шагов и сомнительных знакомств. 

Этот день не подходит для посещения спортивных и светских мероприятий, звезды советуют больше времени проводить в кругу близких. Романтически настроенные Рыбы могут дать волю своим чувствам: их признания и предложения будут встречены благосклонно. Проявив инициативу, вы сможете познакомиться с весьма интересной особой, положив начало серьезным отношениям.

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