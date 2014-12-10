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Включите в ваш рацион пять этих фруктов, и ваше сердце скажет вам спасибо!

Limon.ee
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Болезни сердца — наиболее частая причина смерти в большинстве стран мира. А все потому, что люди начали питаться неестественной для нас пищей, которая содержит слишком много калорий. Взамен же мы не расходуем достаточное количество энергии, пишет Маркетиум.

Как результат — массовое ожирение и повышение холестерина в организме.

Существует два вида холестерина: обычный и LDL. Первый вид не имеет столь негативного влияния на организм человека, в отличие от второго. Накапливаясь на стенках кровеносных сосудов, он закупоривает и тормозит движение крови. Однако самый худший вариант — это когда он скапливается на сосудах самого сердца. От этого страдает уже все тело, а не отдельные его части.

Но есть решение! Достаточно принимать каждый день один из этих фруктов — и ваш организм будет в несколько раз лучше защищен от инфаркта и других болезней, связанных с сердцем.

1. Клюква

Клюква. Фото: Aldo Luud / Õhtuleht

Клюква — это инвестиция в счастливую старость, когда дело касается сердечных заболеваний. Те, кто употребляет клюкву хотя бы 3 раза в неделю, получают снижение риска развития этих болезней на 35–40% в зрелом возрасте.

2. Яблоки

Яблоки. Фото:  Postimees

Яблоки содержат пектин, который способствует снижению “плохого холестерина” и повышению “хорошего”. Эти данные подтверждены исследованиями Флоридского университета, в рамках которого большую группу женщин попросили в течение полугода каждый день есть сушеные яблоки. В результате было зафиксировано понижение на 23% холестерина LDL и повышение на 4% “хорошего” холестерина.

3. Хурма

Хурма. Фото: Scanpix

Полифенолы, содержащиеся в хурме, выводят из организма триглицериды и холестерин. Также хурма очищает организм от других вредных веществ за счет клетчатки и антиоксидантов, которых, кстати говоря, в ней больше, чем даже в яблоках.

4. Клубника

Клубника. Фото: Postimees

Клубника считается одной из самых полезных ягод. Исследования показывают, что если человек съест после приема пищи несколько ягод клубники, то тем самым нейтрализует негативное воздействие на организм красного мяса, которое он съел ранее.

Также клубника обладает противовоспалительным эффектом, расширяет сосуды. Но главный ее плюс — она уменьшает нагрузку на сердце и понижает давление в сосудах.

5. Авокадо

Авокадо. Фото: Õhtuleht

Авокадо, благодаря содержащимся в нем ненасыщенным жирам, способствует нормализации веса и улучшению активности головного мозга. А регулярное потребление хотя бы половинки авокадо в сутки способствует выведению из организма “плохого” холестерина LDL.

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