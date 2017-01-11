Дамы, запоминайте! Вот как удовлетворить вашего мужчину в зависимости от его знака Зодиака

Все дело в том, что все люди разные, у каждого человека свои предпочтения, потребности и нужды. Чтобы не обобщать, давайте разберемся, чего хочет мужчина от своей женщины, в зависимости от знака Зодиака.

Овну нужно принятие

Мужчины-Овны выглядят такими сильными и уверенными в себе, что вам даже в голову не придет, что они могут чего-то бояться. Но, тем не менее, это так. Овны боятся быть отвергнутыми. Поэтому прежде всего они хотят, чтобы вы приняли их такими, какие они есть. Тогда они будут готовы вывести ваши отношения на новый уровень.

Тельцу нужно доверие

Тельцы бывают упрямы и прямолинейны. Однако под этим фасадом скрывается человек, который нуждается в безопасности. Покажите ему, что вы всегда будете на его стороне и сможете оказать ему поддержку.

Близнецам нужен отличный собеседник

Близнецы обладают очень быстрым умом, они молниеносно генерируют идеи и шутки. Поэтому им нужен человек, который не просто оценит эту их способность, но и сможет потягаться с ними в этом. Интересная и находчивая женщина – мечта мужчин-Близнецов.

Рак нуждается в вашем терпении

Раки часто бывают угрюмы. Они не только испытывают много эмоций одновременно, но и переживают их очень глубоко. Их половинка должна уметь выслушать их, не осуждать и проявить о них заботу. Если Рак почувствует, что вы неискренни и, кивая головой, в уме составляете список покупок, он просто не будет вам доверять.

Лев хочет быть вашим героем

Льву необходимо ваше восхищение. И дело не в тщеславии, а в том, что восхищенные взгляды заряжают его энергией и сподвигают на действительно широкие жесты и великодушные поступки. Почаще напоминайте им о том, какие они сильные, храбрые и умные.

Девы нуждаются в благодарности

Девы бывают педантичны и слишком правильны. Они считают своей миссией решать чужие проблемы и наводить порядок даже там, где их не просят. Просто поблагодарите их за все, что они делают для вас.

Весы хотят, чтобы их не осуждали

Мужчины этого знака Зодиака нуждаются в безусловной любви. Просто дайте им понять, что вы будете рядом, что бы они ни натворили, и Весы отблагодарят вас такой же любовью и верностью.

Скорпиону нужна ваша честность

Скорпионы не переносят лжи. Даже ложь во благо они воспринимают как настоящее лицемерие. Они предпочтут брутальную честность обходительной лжи. А уж об изменах или вранье и речи быть не может. Зато вы также можете во всем доверять своему партнеру.

Стрелец хочет, чтобы вы были открыты

Стрельцам нужна женщина, которая будет готова расширять границы своего сознания, меняться, путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Их идеальная половинка полна энтузиазма и легка на подъем. Если вы покажете Стрельцу, что с вами может быть весело, он ни за что не отпустит вас.

Козерогу нужна мудрая женщина

Козероги не любят легкомысленности, им сложно поладить с людьми, которые не хотят повзрослеть. Присматриваясь к партнеру, они прежде всего обращают внимание на общие жизненные ценности и цели. У вас должно быть серьезное отношение к работе, финансовая стабильность (или хотя бы стремление к ней). Покажите Козерогу, что вы равны с ним во всем, и он непременно начнет рассматривать вас как потенциальную жену.

Водолеям нужна независимая женщина

Если вам наплевать на мнение окружающих и прежде всего вы цените индивидуальность и уверенность в себе – вы идеальная пара для мужчины-Водолея. Их привлекают неординарные, великодушные люди, способные позаботится не только о самих себе, но и о других.

Рыбы хотят, чтобы вы им сочувствовали

Рыбы известны своим альтруизмом: они готовы помогать всем, кто попал в беду. Поэтому если вы покажете им, что готовы сделать то же ради них, они поймут, что встретили родственную душу. Этим творческим людям нужна девушка с большим сердцем и отличным воображением.

Надеемся, теперь вы лучше поймете своего партнера и сможете укрепить ваши отношения, дав ему то, в чем он так сильно нуждается, но порою не может признаться даже самому себе.