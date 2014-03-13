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Хазанов о скандале с Пугачевой: нехорошо все это, недостойно

Limon.ee
Limon.ee
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Юморист сравнил певицу с покойным ныне актером Зельдиным. И встал на ее защиту, передает Дни.ру.

Руководитель столичного Театра эстрады Геннадий Хазанов заступился за певицу Аллу Пугачеву. Более ста семидесяти тысяч россиян подписали петицию против бесконечного царствования ее в телевизоре. Но Хазанов с протестами не согласен в корне. "Если Алла Борисовна в рабочей в форме и выглядит прекрасно, если ей есть, с чем появиться перед зрителями, то почему не появляться? У нас что, есть возрастной ценз? Ну, не хотите смотреть Пугачеву – переключите кнопку! Какая проблема?!" – говорит юморист. 

"Совсем недавно мы попрощались с уникальным артистом, который прожил 101 год, играл до последнего дня четыре разных спектакля, и никому из театральных зрителей не приходило в голову сказать: "Зачем нам Зельдина показывают? Зачем его выпускают на сцену? Поэтому атака на Пугачеву мне кажется кем-то срежиссированной. Нехорошо все это, недостойно", – цитирует Хазанова портал life.ru

Стоит заметить, что автор нашумевшей петиции – блогер из Ростова-на-Дону Вадим Манукян – не раз подчеркивал, что он не против лично Пугачевой в эфире – ему не нравится опостылевший формат новогодних телеогоньков. А вот на сайте петиций, обращенных лично к Путину, появилось обращение более резкого содержания – уже от другого возмущенного телезрителя. "Подпишите петицию против засилья на телеэкранах компании Аллы Борисовны Пугачевой и ее друзей. Уже долгие годы на всех концертах показывают одни и те же надоевшие лица. Особенно это проявляется в Новогоднюю ночь. Голубой огонек просто стало невозможно смотреть. Сплошные изнывающие от собственного превосходства и скуки "мэтры" и "примадонны". Почему Эрнст допускает в эфир только тех, кто имеет с ним блат. Неужели в России нет более талантливых людей, чем Пугачева, Галкин, Орбакайте, Киркоров и иже с ними?" – говорится в послании.

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