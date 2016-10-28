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Не просто дурной сон: пять ночных кошмаров, которые нельзя игнорировать

Limon.ee
Limon.ee
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Ничего не поделаешь: всем снятся кошмары. Если вам интересно узнать, что за ними стоит — читайте этот список, пишет Lifter.

Падение

Вы бесконечно падаете. Другой вариант — поскальзываетесь или теряете равновесие.

Значение: Всё зависит от типа падения. Если вы не можете удержаться, значит, вам надо отпустить какую-то ситуацию, которую вы изо всех сил пытаетесь контролировать. Если вы чувствуете себя неуклюжим, ваша жизнь разбалансирована — возможно, вы слишком много работаете или слишком много отдаёте себя в отношениях. Если вы падаете прямо вниз, это символизирует страх неудачи. Если вы поскользнулись или споткнулись, это значит, вы боитесь сделать ошибку. Если вас кто-то толкнул, вы ощущаете угрозу от кого-то в реальной жизни.

Выпадение зубов

Значение: Потеря зубов может символизировать потерю молодости, денег, самоуважения, безопасности, мужества, сексуальной силы и т. д., но чаще всего это означает, что у вас в жизни происходят большие перемены — типа переезда или смены места работы. Ничего страшного.

Погоня

Значение: Скорее всего, вы чего-то избегаете, зачастую — собственных чувств. Если вы игнорируете чувства злости или ненависти, ваше подсознание сообщает вам, что пора с ними попрощаться раз и навсегда. Другая возможная причина — вы избегаете ответственности.

Падение

Значение: Всё зависит от типа падения. Если вы не можете удержаться, значит, вам надо отпустить какую-то ситуацию, которую вы изо всех сил пытаетесь контролировать. Если вы чувствуете себя неуклюжим, ваша жизнь разбалансирована — возможно, вы слишком много работаете или слишком много отдаёте себя в отношениях. Если вы падаете прямо вниз, это символизирует страх неудачи. Если вы поскользнулись или споткнулись, это значит, вы боитесь сделать ошибку. Если вас кто-то толкнул, вы ощущаете угрозу от кого-то в реальной жизни.

Убийство

Значение: Это действительно может означать, что вы кого-то очень сильно не любите! Но чаще это значит, что вы хотите избавиться от какого-то аспекта своей личности или жизни в целом.

А вам снятся какие-то из этих снов? Поделитесь этой статьей с друзьями и близкими!

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