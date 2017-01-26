Талантливый исполнитель, попавший в команду к наставнику Лепсу, стал главной звездой пятого сезона проекта "Голос". Победительница Дарья Антонюк обошла его с минимальным перевесом.

Теперь Панайотов, если верить СМИ, является одним из основных кандидатов на поездку в Киев на "Евровидение" от России. Александр уже пытался штурмовать этот престижный международный смотр талантов, но безуспешно.

"Когда я в какой-то момент открыл для себя историю с конкурсами, меня стало преследовать второе место. Я много раз пробовал пройти на "Евровидение": и от Украины – тогда меня обошла Лобода, раза четыре от России – здесь меня обходил то Дима Билан, то кто-то еще, – вспоминает артист. – Тогда я подумал, что пора завязывать".

И как только Панайотов решил, что конкурсы – это не его, окружающие вдруг резко стали утверждать обратное. "Но я особо не стремлюсь на "Евровидение". Если "партия скажет: "надо", то я поеду, поскольку это моя родина", – рассудил певец.

Хотя в сложившейся политической обстановке российским звездам находиться в Киеве может быть небезопасно. "Я понимаю, что это рискованный шаг в нынешней ситуации – ехать выступать на Украину под флагом России, но я поехал бы с какой-нибудь примирительной миссией. Песня должна объединять людей", – считает Александр.

От выгодного предложения заявить о себе на весь мир Панайотов не откажется. "Если так случится, что меня выберут, у меня не будет другого выхода, кроме как поехать с миссией добра, по крайней мере пытаться это сделать, если меня там не убьют. Сумасшедших хватает везде", – констатировал артист.

Однако все, что касается участия Александра в предстоящем "Евровидении", пока еще на воде вилами писано. "Каких-то конкретных разговоров не было. Тема поднималась, когда я был претендентом на победу в "Голосе" и все рассчитывали, что это произойдет. В такой ситуации сам бог бы велел, но получилось немного иначе", – цитирует певца сайт "Московский Комсомолец".

Панайотов теряется в догадках, как поступит высшее руководство. "Я думаю, решать все это будет Константин Львович Эрнст и люди в более высоких кругах. В этом году момент особенно интересный, потому что "Евровидение" будет проходить на Украине, а не просто в какой-нибудь европейской стране, куда можно поехать просто так. Здесь много тонких моментов, подводных камней, – отметил Александр. – Не знаю, как они посчитают сделать лучше: может, поедет победительница "Голоса" Дарья Антонюк, может быть, я, а может, и группа "Ленинград".