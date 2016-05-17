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Нагиев устроил скандал на телевизионном шоу

Limon.ee
Limon.ee
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Дмитрий Нагиев, работая ведущим на телешоу, устроил скандал. По его собственному выражению, на съемках был «бардак на площадке» и невозможно было работать. Но успокоим: весь конфликт был наигранным.

Снималась сцена кинокартины «Кухня. Последняя битва», где Дмитрий Нагиев вел шоу, посвященное чемпионату мира, где соревнуются лучшие профессиональные повара. По сюжету на сцену должны поднять кубок, чтобы все участники могли увидеть вожделенный приз воочию. Но именно в этот момент сын Шефа решил посмотреть на награду поближе. А когда кубок поднимали, вышло так, что Ивана подъемник поднял вместе с призом. Нагиев после этого и поскандалил со всеми, заявив, что на площадке бардак, а потом и вообще ушёл, пишут Argumentiru.com.

Позже Нагиев подчеркнул, что во время съёмок данного фильма его окружают очень интересные люди и поэтому, невзирая на ранний подъем, у него отличное настроение.

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