Их сегодня можно будет встретить на премьере мистического триллера «Невеста» в Таллинне. Владислав, кстати, является продюсером этой картины. Хоть фильм и страшный, о невесте и подготовке к свадьбе в нем пойдет речь. Мэрилин сказала, что она категорически против брака. По словам ведьмы, обещание любить человека до конца жизни – это неправильно.

Мэрилин Керро и Эдгар Гергель/ ФОТО: Лийс Трейманн

Ходят слухи о баснословных гонорарах Мэрилин Керро за частные консультации. Ведьма в интервью порталу Limon.ee рассказала всю правду. Также телезвезда поведала, знает ли Илону Калдре, есть ли экстрасенсорный дар у старшего редактора портала Limon.ee Эдгара Гергеля… и о будущем жителей Эстонии коротко тоже поговорили.

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