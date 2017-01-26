Вокруг выхода Бузовой в мусульманском платке в Грозном разгорелся скандал

Многие расценили облик звезды «Дома-2» не как уважение к культуре Чечни, а как издевку над образом мусульманской девушки: дескать, теледива, известная откровенными нарядами и раскованным поведением, позволила себе заигрывать с ценностями ислама. Теперь блог Бузовой ломится от гневных комментариев, некоторые пользователи позволяют себе не только оскорбления, но и едва ли не прямые угрозы. Разумеется, поклонники телеведущей встали на защиту любимицы, но на этот раз натиск критиков особо силен, пишут Argumentiru.com.

Примечательно, что саму Бузову реакция публики, похоже, не смущает: приняв первую волну критики, она разместила аналогичное фото на своей странице.

Оставлю это здесь ❤️❤️❤️ и в своём сердце ❤️ Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 26 2017 в 6:42 PST