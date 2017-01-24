Горячо! Дочь Валерии опубликовала пикантные видео

26. Январь 2017 16:56
В то время как Иосиф Пригожин и Валерия вместе с первой женой продюсера и его дочерью заново открывают для себя достопримечательности Милана, дочь певицы от первого брака Анна Шульгина делится с поклонниками пикантными кадрами со съёмок.
Для фотосессии юная актриса и певица в разных образах примерила ультракороткие шорты, сетчатые колготки и крошечный топ, подчёркивающий грудь, пишут Argumentiru.com.
Девушка радует поклонников фотографиями и видеозаписями, сделанными во время съёмок. Пользователи в ответ не устают осыпать Шульгину комплиментами.
ПОДПИШИСЬ НА РАССЫЛКУ POSTIMEES
и будьте в курсе интересных новостей!