Почему молодожены теряют интерес к сексу спустя год совместной жизни

Одной из них специалисты называют тот факт, что за год совместной жизни у супругов обостряется чувство ответственности. Очередным фактором, который влияет на потерю интереса партнеров к сексу, может оказаться рождение ребенка, пишут Argumentiru.com.

Однако самым важным фактором была названа остановка в развитии отношений и, как следствие, взаимная потеря интереса.

Чтобы возвратить интерес к сексу ученые советуют супругам добавить в интимную жизнь некое разнообразие, а также если не забывать интересоваться жизнью своего супруга и узнавать о нем что-то новое.