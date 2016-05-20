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В Сети обсуждают беременность Мэрилин Керро (фото)

Limon.ee
Limon.ee
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После участия в семнадцатом сезоне «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро уехала восстанавливать силы в родную Эстонию. По словам ведьмы, именно в гостях у мамы она отдыхает и релаксирует, передает СтарХит.

Однако навсегда покидать Москву девушка не планирует. В последнее время в Сети нередко появляются ролики с участием Александра Шепса и Мэрилин Керро. Молодые люди вместе ходят в кино, ужинают и снимают забавные видео для своих подписчиков. 

Поклонники «Битвы экстрасенсов», которые пристально следят за жизнью популярной пары, были удивлены, обнаружив в социальной сети странное черно-белое селфи Керро. На фотографии видно, что у девушки заметно округлился живот. Такие изменения в фигуре стройной Мэрилин вызвали разговоры о том, что она готовится стать мамой.

«Это Керро? Беременна? Да ладно!», «Информация ложная», «Пишут, что фото старое», «По ходу она ждет малыша», - писали пользователи социальной сети, которые увидели снимок эстонской ведьмы из ванной комнаты. 

Смотри фото ЗДЕСЬ!

«СтарХит» связался с окружением эстонской ведьмы, чтобы прояснить ситуацию. На последних видео с участием финалистки «Битвы экстрасенсов» никаких изменений в ее фигуре замечено не было.

«Мэри не беременна. Эту фотографию выложил фейк недавно, поэтому она снова стала гулять по новостям. Снимок был сделан около года назад на 1 апреля. Так что это старая «бородатая» шутка», - отметила представитель Керро.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказывала «СтарХиту», что в ближайшее время она не собирается заводить семью, так как ей важно сначала добиться каких-то личностных успехов. Чтобы избежать пристального внимания к жизни своей семьи, Мэрилин предпочла удалить аккаунт из популярной социальной сети. 

«Мэрилин стала гораздо меньше общаться в Интернете», - объяснила представитель ведьмы.

Керро признавалась, что ей не нравится столь пристальное внимание со стороны СМИ и Интернет-пользователей. «Мне неприятно что-то читать о себе. То, что они видят по телевизору, это лишь 20% моей личности. Бывает обидно, но я стараюсь не обращать внимания. Никогда не скрываю своих эмоций в эфирах. Хотя из-за этого некоторые считают, что я истеричка. Эмоции нельзя сдерживать, это приводит к болезни», - отмечала Мэрилин.

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