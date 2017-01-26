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Жена Стаса Михайлова: мы все в кредитах! (видео)

Limon.ee
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Жена певца Стаса Михайлова Инна оправдалась за роскошный дом, в котором живет вместе с артистом. После передачи "Пока все дома", в которой был показан шикарный особняк артиста, Интернет буквально взорвался негативными отзывами, передает Дни.ру.

"На самом деле все эти комментарии и обвинения в наш адрес смешны! – эмоционально высказалась Михайлова. – Эти бездельники, которые называют себя блогерами, пусть поработают вживую по три часа через в день. Стас, извините, пашет как вол! А то, что он имеет право жить как человек, после стольких лет работы, я не считаю зазорным".

Дом Михайловых располагается в элитном поселке Agalarov Estate на земельном участке в 46 соток. Участок оценивается примерно в 150 миллионов рублей, а цена самого особняка составляет около 12 миллионов долларов. На территории поселка – отдельный пляж, спортзал, ресторан, гольф-клуб, отель, теннисный корт и собственный зоопарк.

Супруга популярного певца объяснила, что намерена судиться с теми, кто каким-то образом выразил свое недовольство по поводу их роскошной жизни. "Какое право кто-то имеет обсуждать чьи-то интерьеры и чье-то жилье, у нас что, Советский Союз? – цитирует Инну Life.ru. – Может быть, еще расстрелять всех, кто заработал и живет на эти деньги? Я не смотрю такие комментарии, потому что у меня есть чем заняться. Если они будут продолжать, будем судиться!"

Напомним, после передачи многие зрители были недовольны тем, что артист открыто демонстрирует свое богатство. Огромный мраморный стол, лестница, украшенная перилами ручной ковки просто поразили поклонников артиста. "Цыганщина какая-то в доме... Дораха-бохато", "Мда, у нас кризис, а они жируют вовсю", "Это откровенный стеб над зрителями", – выразили свое возмущение пользователи.

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